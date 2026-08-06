Nhìn gần nhan sắc 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 35 cô gái được gọi tên vào chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vẻ đẹp trong trẻo, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống trước thềm chặng đua quan trọng của cuộc thi.