Nhìn gần nhan sắc 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - 35 cô gái được gọi tên vào chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vẻ đẹp trong trẻo, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống trước thềm chặng đua quan trọng của cuộc thi.
Thí sinh Ngô Hà Anh (sinh năm 2008, quê Bắc Ninh), vừa tốt nghiệp THPT. Chỉ trong 3 tháng, cô dành phần lớn thời gian luyện catwalk, rèn phong thái và kỹ năng trình diễn. "Tôi mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ các thí sinh khác trong cuộc thi", Hà Anh nói.
Nguyễn Diệu Chi (sinh năm 2007, Nghệ An), sinh viên năm nhất ngành Quản lý Nhà nước, Đại học Vinh. Sau khi được gọi tên vào chung khảo, Diệu Chi cho biết vòng phỏng vấn kín là thử thách đáng nhớ nhất bởi yêu cầu cao về kiến thức, khả năng giao tiếp và bản lĩnh trước hội đồng.
Hoàng Thị Hà Phương (sinh năm 2004, Hải Phòng), sinh viên chuyên ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết cô cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi được trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Hà Phương không đặt nặng mục tiêu giành danh hiệu mà chú trọng vào việc truyền tải thông điệp. "Mục tiêu lớn nhất của tôi khi đến đây là được kể câu chuyện cá nhân và lan tỏa tiếng nói đến mọi người. Tôi không đặt mục tiêu phải tiến sâu bao nhiêu, chỉ hy vọng tiếng nói ấy sẽ được cất lên", Hà Phương chia sẻ.
Lê Kim Ngân (sinh năm 2006, Hà Nội), sinh viên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Kim Ngân cho biết cô theo dõi chương trình từ lâu nhưng còn e ngại. Nhờ một người bạn cùng lớp động viên và chủ động đăng ký giúp, cô mới quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để thử sức.
Bùi Thị Thái Thanh (sinh năm 2006), sinh viên khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính, đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ để thử thách bản thân, mà còn khát khao, lan tỏa vẻ đẹp của tri thức và lòng nhân ái. Cô thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật ở Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2006, Nghệ An), sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Vinh. Cô sẻ rằng hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho bản thân nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Nữ sinh mong muốn thông qua cuộc thi có thể lan tỏa tinh thần tự tin, dám thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân đến với các bạn trẻ.
Phạm Lê Ái Linh (sinh năm 2007, Quảng Ninh), sinh viên chuyên ngành Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Lần đầu thử sức tại một sân chơi nhan sắc cấp quốc gia, nữ sinh ấn tượng bởi quy mô tổ chức chỉn chu và sự đầu tư kỹ lưỡng của các thí sinh khác.
Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội), sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Từ nhỏ cô đã ấp ủ giấc mơ trở thành hoa hậu. Sau nhiều năm trau dồi kỹ năng, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam để hiện thực hóa ước mơ và thể hiện hình ảnh cô gái trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh.
Ngô Thị Mai Hoa (sinh năm 2005, Bắc Ninh), sinh viên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vỡ òa hạnh phúc khi được Ban tổ chức xướng tên vào chung khảo. "Tôi rất bất ngờ khi được gọi tên. Vốn nghĩ không vào được vòng trong, tôi đã gọi bạn đến đón nhưng kết quả trên cả mong đợi. Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn nên tôi tự hào khi bước vào vòng chung khảo", Mai Hoa nói.
Đặng Thị Ngọc Lan (sinh năm 2007, Hà Nội), sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Cô có năng khiếu viết thư pháp. Ngọc Lan cho biết từng tự ti về chiều cao nổi bật và luôn e ngại khi đứng giữa đám đông. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những điều mới để tạo nên một thanh xuân rực rỡ.
Nguyễn Minh Hiền (sinh năm 2006, Nghệ An), sinh viên ngành Báo phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Qua hành trình này, tôi mong có cơ hội lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện đẹp về văn hóa, con người Việt Nam, những điều mà mình luôn yêu quý và tự hào", Minh Hiền nói.
Trần Phương Linh (sinh năm 2006, Hà Nam), sinh viên Đại học Thương mại, cho biết cô hạnh phúc khi được gọi tên vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Thời gian này, Phương Linh tích cực chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi như catwalk, make-up, ứng xử… Cô đặt mục tiêu vào chung kết và Top 10 chung cuộc.
Đinh Ngọc Châu (sinh năm 2001, Hải Phòng), cao 1,72 m, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mục tiêu của cô khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là chạm tay vào chiếc vương miện danh giá.
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2007, Hải Phòng), cao 1,72 m, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô đạt nhiều thành tích trong học tập như Giải Khuyến khích môn Ngữ Văn cấp thành phố, Giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng Quang Trung 2024, học sinh 3 tốt cấp trường, học sinh 3 tốt cấp huyện…
Bùi Mai Linh (sinh năm 2006), sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, nổi bật với thành tích học tập cùng chứng chỉ IELTS 6.5. Cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và công tác tổ chức sự kiện.
Nguyễn Thị Sen (sinh năm 2006, quê Nghệ An), sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Vinh bày tỏ sự xúc động khi những nỗ lực của bản thân được ghi nhận bằng tấm vé vào vòng trong. Đối với Sen, cuộc thi không chỉ là cơ hội để thử sức mà còn là dịp để học hỏi, giao lưu và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ các thí sinh trên khắp cả nước.