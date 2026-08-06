Sẽ có đoàn Việt Nam sang Mỹ tìm hiểu công nghệ giám định ADN tiên tiến nhất

TPO - Cơ quan phụ trách tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (DPAA) tại Hawaii sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất về giám định ADN. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, sắp tới sẽ có đoàn công tác của Việt Nam tới thăm Hawaii để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này.

Đô đốc Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, trong cuộc gặp các phóng viên tại Hà Nội, ngày 6/8.

Sáng 6/8, Đô đốc Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, gặp gỡ một số phóng viên tại Hà Nội, nhân dịp nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington thăm Việt Nam.

Trả lời câu hỏi, rằng Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đô đốc Samuel Paparo cho biết cơ quan phụ trách tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (DPAA) đặt trụ sở tại Hawaii. Đây cũng là nơi có những công nghệ tiên tiến nhất về giám định ADN, có thể xác định danh tính hài cốt dựa trên mẫu ADN của thân nhân và các bằng chứng thu thập được tại hiện trường.

Đô đốc Paparo cho biết, sắp tới sẽ có một đoàn công tác của Việt Nam tới thăm Hawaii để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này.

Theo vị tư lệnh này, ngoài hợp tác kỹ thuật, phía Mỹ còn kết nối với các cựu binh từng tham chiến để họ chia sẻ ký ức, thông tin và những địa điểm có thể hỗ trợ công tác tìm kiếm của Việt Nam.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Công việc này sẽ không dừng lại cho đến khi mọi quân nhân đã ngã xuống đều được đưa trở về với gia đình”, ông nói.

Đô đốc Paparo cho biết, Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ rất nhiều trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Hiện vẫn còn 1.564 quân nhân Mỹ mất tích.

Gần đây nhất, đợt trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam lần thứ 173 diễn ra vào đầu tháng 7. Tại sự kiện, Việt Nam bàn giao cho phía Mỹ 1 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam - Mỹ tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị).

“Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam chưa bao giờ biến việc hỗ trợ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích thành vấn đề chính trị hay điều kiện để trao đổi. Việt Nam luôn hợp tác một cách chân thành và đầy thiện chí”, ông nói, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ. Tư lệnh Paparo khẳng định Mỹ vẫn cam kết mạnh mẽ với các chương trình này.

“Dù là sự hỗ trợ của Việt Nam với DPAA hay hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong xử lý bom mìn, dioxin và trao đổi kỹ thuật, đây đều là những hoạt động hợp tác rất đáng trân trọng”, ông nói.

Coi trọng hợp tác

Về hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển, Đô đốc Paparo cho biết Mỹ đang tập trung vào các lĩnh vực như chia sẻ thông tin, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực nắm bắt tình hình…

Nói về chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đến Việt Nam gần đây, Đô đốc Paparo tin rằng đối với Quyền Bộ trưởng Hùng Cao, đó là chuyến thăm mang ý nghĩa cá nhân rất đặc biệt vì ông sinh ra tại Việt Nam.

Đô đốc Paparo nhấn mạnh, chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Hùng Cao diễn ra ngay sau Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tới Việt Nam, tiếp đến sẽ là chuyến thăm của một quan chức quốc phòng cấp cao nữa của Mỹ trong thời gian tới.

Ông khẳng định, nhịp độ trao đổi cấp cao như vậy cho thấy Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Trả lời câu hỏi, rằng Mỹ có thay đổi gì về cách hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có nhiều thay đổi về chính sách đối ngoại hay không, Đô đốc Paparo nói: “Tôi không cho rằng có sự thay đổi về cách tiếp cận”.

Ông cho biết, Mỹ vẫn xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên của thế kỷ XXI, “bởi lợi ích của chúng ta gắn kết chặt chẽ với nhau và thế kỷ XXI chính là thế kỷ của khu vực này”.

Theo ông, điều đó được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện chiến lược cũng như những sáng kiến về bố trí lực lượng của Mỹ. Tất cả đều cho thấy xu hướng tiếp tục tăng cường hiện diện tại khu vực.