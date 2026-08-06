Bí mật trong hang đá sau 20 năm dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ

TPO - Từ lời kể của một người dân về dấu tích bộ đội trong hang đá được phát hiện cách đây khoảng 20 năm, Đội K51 - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trên dãy Chư Yang Sin.

Ngày 6/8, Đội K51 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại hang đá Cư Jú, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk. Đây là kết quả sau nhiều ngày khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp.

Đội K51 quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong hang đá Cư Jú. (Ảnh: Anh Hùng)

Người mang đến manh mối là anh Trương Công Bá (40 tuổi, trú ở buôn H’Ngô, xã Cư Pui). Anh Bá kể, khoảng 20 năm trước, trong một lần đi bẫy chim trên dãy núi Chư Yang Sin, anh tình cờ phát hiện trong hang đá Cư Jú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu.

Từ thông tin này, khoảng hai tuần qua, Tổ công tác của Đội K51 do Đại tá Đỗ Văn Thiệu - Chính trị viên Đội, trực tiếp chỉ huy đã tổ chức khảo sát, khoanh vùng và mở rộng tìm kiếm tại hệ thống hang đá trên dãy Chư Yang Sin.

Công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn khi khu vực hang nằm trên địa hình núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ rong rêu trơn trượt. Sau nhiều ngày bám trụ, đến sáng 6/8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần cửa một hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi.

Mở rộng tìm kiếm trong hang, Đội K51 tiếp tục phát hiện nhiều di vật được cho là của bộ đội gồm bát sắt, hai lọ dầu gió, dây quay súng, dây võng, mảnh tăng, cúc áo, hộp kim chỉ, bật lửa dầu, bút bi, nắp kính và bóng đèn pin. Các di vật đã được thu thập, phục vụ công tác xác minh thông tin về liệt sĩ.

Các di vật của liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá. (Ảnh: Anh Hùng)

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông để hương khói, thờ tự trước khi cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Theo các cựu chiến binh địa phương, trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực xã Cư Pui (huyện Krông Bông cũ) thuộc địa bàn H9 - nơi từng diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa bộ đội, du kích của ta với quân Mỹ - Nguỵ.

Đại tá Đỗ Văn Thiệu cho biết, thời gian tới, Đội K51 sẽ tiếp tục khảo sát các hang đá trên dãy Cư Jú và khu vực lân cận nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đơn vị cũng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc sinh sống trên địa bàn cung cấp thêm thông tin, tài liệu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đưa hài cốt liệt sĩ ra khỏi hang đá. (Ảnh: Anh Hùng)

Trước đó, cũng từ những nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, Đội K51 đã nhiều lần tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sĩ tại hang đá Cư Jú thêm một lần khẳng định vai trò quan trọng của các nhân chứng, cựu chiến binh và quần chúng nhân dân trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.