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Thế giới

Nga bác tin chiêu mộ lính đánh thuê Colombia cho chiến trường Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đại sứ quán Nga tại Colombia bác bỏ thông tin cho rằng, cơ quan này có liên hệ với các mạng lưới bị nghi ngờ tuyển mộ lính đánh thuê Colombia để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

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(Ảnh: Tass)

Trước đó, ngày 3/8, hãng tin Noticias Caracol của Colombia đã công bố một bài điều tra, trong đó đưa ra các lời khai và tài liệu cáo buộc Nga tuyển mộ người Colombia để tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Colombia bác bỏ cáo buộc vào ngày 5/8, tuyên bố rằng cơ quan này "không có bất cứ liên hệ nào với những người tuyển dụng được đề cập trong báo cáo, cũng như hoàn toàn không biết họ lấy kinh phí từ đâu để duy trì hoạt động".

Trước đó, hãng tin Tass dẫn các nguồn tin quốc phòng Nga cho biết, tổng số lính đánh thuê nước ngoài trong lực lượng vũ trang Ukraine hiện vào khoảng 16.500 người, trong đó có hơn 7.000 người Colombia.

Những người Colombia bị bắt giữ cho biết, họ được tuyển dụng qua mạng xã hội, nhưng những điều kiện được hứa hẹn khi tuyển dụng khác xa so với thực tế.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #lính đánh thuê Colombia #chiến sự Ukraine

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