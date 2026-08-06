Chủ tịch Quốc hội Thái Lan dự triển lãm áo dài và chud, thăm Đền Ngọc Sơn

TPO - Ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram dự triển lãm trưng bày trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và Thái Lan, sau đó tham quan Đền Ngọc Sơn.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai mạc triển lãm “Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ Ngoại giao Thái Lan-Việt Nam”.

Sự kiện do Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026).

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram dự triển lãm tôn vinh trang phục truyền thống của phụ nữ Việt và Thái. Ảnh: Anh Tuấn

Không gian triển lãm cô đọng trong khoảng 20 mẫu thiết kế áo dài Việt và chud (trang phục truyền thống) của phụ nữ Thái Lan.

Đây cũng là tôn vinh Hoàng Thái hậu Sirikit của Vương quốc Thái Lan - người ban tặng 8 kiểu chud cho phụ nữ nước này.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ông Sophon Zaram đánh giá, quan hệ Việt Nam – Thái Lan trải qua 5 thập kỷ đã vượt xa khuôn khổ hợp tác hai nước láng giềng trong cùng khu vực, và sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh theo hướng Đối tác Chiến lược toàn diện và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao ý tưởng triển lãm, tôn vinh vai trò của phụ nữ và nghề dệt truyền thống, qua đó khẳng định những trang phục không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa, mà còn tượng trưng cho sợi dây kết nối giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tin rằng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước tiếp tục là nền tảng vững chắc và là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tham quan Đền Ngọc Sơn. Ảnh: Như Ý



Chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tham quan Đền Ngọc Sơn.

Đền Ngọc Sơn nằm trên đảo Ngọc của Hồ Hoàn Kiếm. Công trình ra đời từ thế kỷ 19 đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.