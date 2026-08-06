Người phụ nữ nhiều năm mang 'bom nổ chậm' trong não

TPO - Cơn đau đầu dữ dội đã hé lộ "bom nổ chậm" đang nằm trong não người phụ nữ 44 tuổi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não - tình trạng có thể cướp đi tính mạng của người bệnh.

Ngày 6/8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết vừa cứu sống chị Võ Thị Thu Vân (44 tuổi) sau cơn xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não.

Suốt nhiều năm, chị Vân không hề hay biết trong não mình tồn tại một túi phình động mạch - "quả bom nổ chậm" có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cho đến một ngày, khi đang làm việc, chị bất ngờ lên cơn đau đầu dữ dội, sau đó nôn ói liên tục rồi co giật. Chỉ trong vài giờ, từ một người khỏe mạnh, chị rơi vào tình trạng xuất huyết não nguy kịch.

Ngoài ổ xuất huyết, chị Vân còn có một túi phình động mạch não đã vỡ

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Khi tiến hành chụp CT sọ não, các bác sĩ phát hiện ngoài ổ xuất huyết còn có một túi phình động mạch não đã vỡ. Theo các bác sĩ, đây là nguyên nhân gây xuất huyết và có nguy cơ tái vỡ bất cứ lúc nào nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và kẹp túi phình. Ca mổ diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe chị Vân có những chuyển biến tích cực và đang tiếp tục được theo dõi.

Theo BS.CKII Phan Trịnh Minh Hiếu, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời. Với những trường hợp này, từng phút đều có ý nghĩa quyết định.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành kẹp túi phình để cứu nữ bệnh nhân bị xuất huyết não

Vợ chồng chị Vân cùng hai con sống trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Thủ Đức TPHCM). Chị làm giúp việc theo giờ, chồng lái xe thuê. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Từ ngày chị Vân nhập viện, chồng chị phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Gia đình gần như không còn nguồn thu, trong khi những khoản vay mượn để điều trị ngày một nhiều hơn. Biết được hoàn cảnh của bệnh nhân, Quỹ Từ thiện Bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông qua sự kết nối của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đã hỗ trợ chị Vân một phần chi phí để tiếp tục điều trị.