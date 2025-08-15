Người đàn ông tổn thương thận, xuất huyết não sau khi bỏ thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Văn N, giới tính nam, 51 tuổi, trú tại Khương Trung, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng tăng đường huyết và ceton niệu dương tính.
Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân N. bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm và để lại di chứng yếu nửa người phải và rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân đang điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ dùng thuốc một năm sau đó tự ý ngừng thuốc. Trước đây, bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày (trung bình 1 bao thuốc và 200ml rượu/ngày) liên tục trong 20 năm. Bệnh nhân chỉ bỏ hoàn toàn thói quen sinh hoạt không lành mạnh này sau khi đột quỵ xảy ra.
Khoảng một tuần trước nhập viện, bệnh nhân thấy người mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều. Ngày 04/08, bệnh nhân được gia đình đưa vào một bệnh viện lớn tại Hà Nội khi có dấu hiệu mệt mỏi nhiều hơn, đau nhức bụng, khó thở kèm theo buồn nôn và nôn nhiều lần. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm toan ceton do Đái tháo đường- Tăng huyết áp – Xuất huyết não di chứng yếu 1/2 người phải, được bù dịch và dùng insulin trước khi chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng nói khó. Huyết áp 120/70 mmHg, mạch 80 lần/phút. Bệnh nhân yếu nửa người phải cơ lực 3/5, giảm phản xạ gân xương, đường huyết đo được là 20,4 mmol/L, HbA1C: 11,3 %, ure: 18,2 mmol/ ; cre: 133 µmol/l .
ThS.BS Bùi Mạnh Tiến – Khoa Cấp cứu cho biết: “Các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận. Cận lâm sàng ghi nhận điện tim bình thường, X-quang ngực và siêu âm ổ bụng không có bất thường, chức năng tim bảo tồn với EF 63%. Ngoài ra bệnh nhân đã được làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán phân loại Đái tháo đường”.
Người bệnh được chẩn đoán xác định: Nhiễm toan ceton – Đái tháo đường typ 2- Tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và di chứng đột quỵ xuất huyết não cũ. Tại Bệnh viện Nội tiết Tung ương, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng bù dịch, cân bằng điện giải, tiêm insulin, kiểm soát huyết áp và thuốc hạ mỡ máu.
Hiện tại, bệnh nhân N. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không đau đầu, không khó thở, huyết động ổn định, chức năng thận đã phục hồi và về bình thường. Sức cơ nửa người phải cải thiện dần, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tiếp tục tại khoa.
Bác sỹ khuyến cáo, tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường là hai bệnh lý có mối liên hệ mật thiết với nhau, thường xảy ra đồng thời và có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm. Để ngăn ngừa lâu dài các biến chứng, người bệnh nhất thiết phải kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết ổn định bằng cách áp dụng lối sống khoa học và tuân thủ thuốc điều trị của bác sỹ.
Đặc biệt theo lời khuyên của bác sỹ, người trưởng thành cần thường xuyên đo kiểm tra đường huyết, huyết áp đúng cách để phát hiện sớm bệnh. Không tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc, tăng hoặc giảm liều.
Đối với người bệnh phải có chế độ ăn hợp lý: Cần hạn chế uống rượu, bia, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào, tăng cường tập thể dục… khi thấy có các dấu hiệu bất thường phải tới ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
Trường hợp này một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc theo dõi sát sao và xử trí kịp thời trong các biến chứng cấp tính của đái tháo đường. Với thế mạnh chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đến sự chăm sóc toàn diện cho người bệnh.
Dấu hiệu nhận biết bị đái tháo đường (tiểu đường)
Triệu chứng của đái tháo đường typ 1
Bệnh diễn biến rất nhanh các triệu chứng thường xảy ra nhanh chóng trong vài ngày hoặc vài tuần. Thường hay có hội chứng 4 nhiều điển hình.
- Đói và mệt: Cơ thể bạn chuyển đổi thức ăn bạn ăn thành glucose mà tế bào của bạn sử dụng để lấy năng lượng. Nhưng các tế bào của bạn cần insulin để hấp thụ glucose. Nếu cơ thể bạn không tạo ra đủ hoặc bất kỳ loại insulin nào, hoặc nếu các tế bào của bạn kháng lại insulin mà cơ thể bạn tạo ra, glucose không thể xâm nhập vào chúng và bạn không có năng lượng. Điều này có thể khiến bạn đói và mệt mỏi hơn bình thường.
- Đi tiểu thường xuyên hơn và khát hơn: Một người bình thường thường phải đi tiểu từ bốn đến bảy lần trong 24 giờ, nhưng những người mắc bệnh đái tháo đường do đường máu cao có thể đi nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Tại sao lại nhưu vậy ? Bình thường cơ thể bạn tái hấp thu glucose khi nó đi qua thận của bạn. Nhưng khi bệnh tiểu đường đẩy lượng đường trong máu của bạn lên cao, thận của bạn có thể không thể đưa tất cả trở lại. Điều này khiến cơ thể tạo ra nhiều nước tiểu và phải mất nước. Kết quả: Bạn sẽ phải đi thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể đi ra ngoài nhiều hơn. Bởi vì bạn đi tiểu rất nhiều, bạn có thể rất khát. Khi bạn uống nhiều hơn, bạn cũng sẽ đi tiểu nhiều hơn.
- Khô miệng, khát nước nhiều và ngứa da: Bởi vì cơ thể bạn đang sử dụng chất lỏng để đi tiểu, nên độ ẩm cho những thứ khác sẽ ít hơn. Bạn có thể bị mất nước, và miệng của bạn có thể cảm thấy khô. Da khô có thể làm bạn ngứa.
- Sút cân nhiều: Mặc dù bệnh nhân ăn nhiều nhưng sút cân rất nhiều.
- Thị lực giảm: Thay đổi mức chất lỏng trong cơ thể bạn có thể làm cho tròng kính trong mắt bạn sưng lên khiến mắt mờ và thị lực giảm.
- Triệu chứng của đái tháo đường typ 2:
Ở tiểu đường loại 2 bệnh nhân diễn biến rất âm thầm thậm chí không có triệu chứng gì, không có các triệu chứng rầm rộ như đái tháo đường typ1 . Bạn có thể được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường vì bạn đi khám bác sĩ vì bệnh khác vô tình xét nghiệm glucose máu hoặc phát hiện bệnh vì có các biến chứng khác như vết thương nhiễm trùng khó liền. Nhìn chung người bệnh có thể không bao giờ cảm nhận được các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Bệnh đái tháo đường có thể phát triển trong nhiều năm và các dấu hiệu cảnh báo có thể rất khó chẩn đoán. Một số dấu hiệu như:
Nhiễm trùng nấm men: Cả đàn ông và phụ nữ mắc bệnh tiểu đường đều có thể mắc phải những thứ này. Nấm men ăn glucose, vì vậy có nhiều xung quanh làm cho nó phát triển mạnh. Nhiễm trùng có thể phát triển ở bất kỳ nếp gấp ấm và ẩm của da, bao gồm: giữa ngón tay và ngón chân, dưới ngực, trong hoặc xung quanh cơ quan sinh dục
Vết loét hoặc vết cắt chậm lành: Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu của bạn và gây tổn thương thần kinh khiến cơ thể bạn khó chữa lành vết thương.Đau hoặc tê ở chân hoặc chân của bạn. Đây là một kết quả khác của tổn thương thần kinh.