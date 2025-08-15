Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Người đàn ông sốt cao hơn một năm, sụt 18 cân vì ba 'sát thủ' cùng tấn công

Đặng Thanh - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công cho bệnh nhân T.V.N (54 tuổi, Đà Nẵng) - người sống chung với những cơn sốt cao 39-40°C kéo dài hơn một năm mà chưa rõ nguyên nhân. Gia đình đã đưa bệnh nhân đi rất nhiều bệnh viện và sang tận Mỹ để chữa trị nhưng không tìm được nguyên nhân.

Ông N. có tiền sử u lympho đã điều trị ổn định. Gần một năm qua, đặc biệt sáu tháng cuối, ông liên tục sốt cao, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém, sụt từ 67 kg xuống còn 49 kg. Dù đi khám ở nhiều bệnh viện, nguyên nhân vẫn bí ẩn. Khi gần như tuyệt vọng, ông quyết định ra Hà Nội điều trị theo lời khuyên của người thân.

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm máu và dịch phổi phát hiện virus Epstein-Barr với tải lượng cao; nội soi phế quản tìm thấy trực khuẩn mủ xanh đa kháng và nấm Aspergillus. Hình ảnh CT ngực ghi nhận tổn thương phổi và hạch trung thất to.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân cùng lúc bị tấn công bởi ba tác nhân nguy hiểm: virus Epstein-Barr, trực khuẩn mủ xanh và nấm Aspergillus.

“Sau khi xác định được cả ba căn nguyên, chúng tôi phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ tác nhân gây bệnh”, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết.

sot.jpg
Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị sốt kéo dài 1 năm do 3 thủ phạm nguy hiểm.

Theo bác sĩ Thiệu, mỗi tác nhân trên đều có khả năng gây bệnh nặng, nhưng khi cùng xuất hiện, chúng khiến tình trạng bệnh kéo dài, dễ biến chứng nguy hiểm:

Trực khuẩn mủ xanh: vi khuẩn đa kháng sống dai dẳng trong đất, nước, môi trường bệnh viện; có thể tấn công phổi, máu, màng não, khó điều trị và dễ gây tử vong.

Nấm Aspergillus: thường vô hại với người khỏe mạnh nhưng cực kỳ nguy hiểm khi miễn dịch suy yếu; có thể gây viêm phổi hoại tử, lan sang nhiều cơ quan.

Virus Epstein-Barr: phổ biến nhưng có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch, mệt mỏi, liên quan tới nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư vòm họng, u lympho.

Sau ba ngày điều trị, ông N. giảm sốt rõ rệt, ăn uống tốt hơn. Một tuần sau hết sốt hoàn toàn; sau hai tuần tăng 6 kg, sức khỏe hồi phục.

Trường hợp của ông N. cho thấy, sốt kéo dài có thể do nhiều tác nhân cùng lúc. Việc kiên trì tìm đúng và đủ nguyên nhân là chìa khóa để điều trị thành công, cứu người bệnh khỏi nguy cơ tử vong.

Đặng Thanh - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
#sốt cao #sốt kéo dài #virus Epstein-Barr #trực khuẩn mủ xanh và nấm Aspergillus

Xem thêm

Cùng chuyên mục