Nguy hiểm u thận khổng lồ: Dễ bỏ qua triệu chứng, khó cứu khi phát hiện muộn

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u thận trái kích thước khổng lồ kèm huyết khối xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới cho một nữ bệnh nhân 68 tuổi. Đây là ca mổ có độ khó và nguy cơ cao, đòi hỏi kĩ thuật phức tạp cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ê-kíp chuyên môn.

Khối u lớn kèm biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng trái, thỉnh thoảng tiểu ra máu và bụng chướng nhẹ. Trước đó, sức khỏe người bệnh ổn định, không ghi nhận tiền sử bệnh lí đáng chú ý.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở thận trái kích thước khoảng 15 x 20 cm, phá hủy hoàn toàn nhu mô thận và xâm lấn đài, bể thận. Đặc biệt, khối u đã gây huyết khối trong tĩnh mạch thận, lan tới tĩnh mạch chủ dưới, làm tăng nguy cơ tắc mạch hoặc thuyên tắc phổi, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ca phẫu thuật thuộc nhóm phẫu thuật tiết niệu, ung bướu phức tạp, với các khó khăn chính: khối u chiếm toàn bộ ổ thận, gây hẹp trường mổ, hạn chế thao tác bóc tách; huyết khối lan vào hệ tĩnh mạch lớn, lưu lượng máu cao, tiềm ẩn nguy cơ mất máu ồ ạt hoặc huyết khối di chuyển; nguy cơ gây mê - hồi sức cao do ảnh hưởng tới tuần hoàn tĩnh mạch chủ dưới, đòi hỏi kiểm soát huyết động nghiêm ngặt.

Bệnh nhân được chuẩn bị kĩ trước mổ, bao gồm truyền máu, đánh giá toàn diện chức năng tim, phổi, thận. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt toàn bộ thận trái cùng khối u, mở tĩnh mạch chủ dưới lấy huyết khối, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc mạch máu và chức năng thận phải.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, yêu cầu kĩ thuật vi phẫu mạch máu chính xác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê - hồi sức.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định, thận phải hoạt động tốt, có thể ăn uống và vận động nhẹ sau một tuần. Người bệnh được chỉ định điều trị bổ trợ bằng thuốc miễn dịch nhằm giảm nguy cơ tái phát và cải thiện tiên lượng sống.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ cho bệnh nhân ung thư thận.

Khuyến cáo

Theo các bác sĩ, ung thư biểu mô tế bào thận (Renal Cell Carcinoma) có thể tiến triển âm thầm, thường chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc xuất hiện biến chứng. Những triệu chứng như đau vùng hông lưng, đái máu hoặc bụng to bất thường cần được thăm khám sớm tại chuyên khoa.

Việc phát hiện và can thiệp kịp thời giúp nâng cao khả năng điều trị triệt căn, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Ung thư biểu mô tế bào thận là một trong những loại ung thư đường tiết niệu phổ biến nhất, thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Đây là căn bệnh ung thư nguy hiểm, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng cho người bệnh, thậm chí là dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các khối u có thể được tìm thấy ở cùng một bên thận hoặc thậm chí là cả hai bên. Hầu hết những người bị ung thư biểu mô tế bào thận đều lớn tuổi, thường ở độ tuổi từ 50 đến 70.

Khi bị ung thư biểu mô tế bào thận, các khối u sẽ dần dần phát triển và tăng sinh nhanh chóng, gây ra chèn ép các mô tế bào khác ở trong thận và làm rối loạn các chức năng chính của thận, khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ các chất thải. Ung thư thường được phát hiện ở giai đoạn muộn, chính vì vậy việc điều trị dứt điểm cho căn bệnh này là vô cùng khó khăn và có tỷ lệ tử vong rất cao.