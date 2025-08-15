Sau bữa trưa tại công ty, 16 công nhân ở Tuyên Quang nhập viện

TPO - Khi nhập viện, hầu hết bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, đi ngoài nhiều lần, kèm theo ngứa và phát ban ngoài da.

Chiều 14/8, bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận 16 bệnh nhân cùng thời điểm.

Được biết, 16 bệnh nhân đều là công nhân của Công ty TNHH Greenhome Flooring và Công ty TNHH Giày Victory Sporting Goods Tuyên Quang có địa chỉ ở xã Yên Sơn.

Các biểu hiện kể trên xuất hiện sau bữa trưa cùng ngày tại công ty, do cùng một đơn vị cung cấp suất ăn.

Điều trị cho các công nhân tại bệnh viện Đa khoa Phương Bắc.

Sau vài giờ điều trị, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cải thiện. Tất cả đã tỉnh táo và dần ổn định.

Sở Y tế đã phối hợp các ngành chức năng, UBND xã Yên Sơn điều tra, lấy mẫu thực phẩm của các bệnh nhân để xét nghiệm, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm và xử lý môi trường tại khu vực xảy ra vụ việc.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu các bên liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin và đang khẩn trương xác minh, xử lý theo quy định.