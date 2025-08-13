Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố Tổng giám đốc công ty vật tư y tế sản xuất, buôn bán cồn giả tại nhiều tỉnh

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố tổng giám đốc công ty vật tư y tế, sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn.

Ngày 13/8, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1988, trú tỉnh Bắc Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình, cùng 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra, ngày 9/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an Hà Tĩnh) kiểm tra kho hàng của một hộ kinh doanh tại phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện 408 chai (500ml) Cồn Ethanol 70 độ và 90 độ nhãn hiệu AB do Công ty An Bình sản xuất, nghi là hàng giả.

image-2.jpg
Hình ảnh minh hoạ.

Mở rộng kiểm tra tại trụ sở công ty ở tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 4.000 sản phẩm cồn cùng loại, được xác định làm từ cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu sử dụng trực tiếp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Diễn khai từ tháng 4 đến tháng 5/2025, nhận thấy một số cơ sở kinh doanh có nhu cầu mua cồn y tế giá rẻ, đã chỉ đạo nhân viên dùng cồn công nghiệp để sản xuất sản phẩm Cồn Ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu AB, rồi phân phối tới nhiều tỉnh, gồm Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cồn giả #sản xuất cồn giả #Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh #hàng giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục