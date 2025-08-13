Khởi tố Tổng giám đốc công ty vật tư y tế sản xuất, buôn bán cồn giả tại nhiều tỉnh

Ngày 13/8, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1988, trú tỉnh Bắc Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình, cùng 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra, ngày 9/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an Hà Tĩnh) kiểm tra kho hàng của một hộ kinh doanh tại phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện 408 chai (500ml) Cồn Ethanol 70 độ và 90 độ nhãn hiệu AB do Công ty An Bình sản xuất, nghi là hàng giả.

Mở rộng kiểm tra tại trụ sở công ty ở tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 4.000 sản phẩm cồn cùng loại, được xác định làm từ cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu sử dụng trực tiếp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Diễn khai từ tháng 4 đến tháng 5/2025, nhận thấy một số cơ sở kinh doanh có nhu cầu mua cồn y tế giá rẻ, đã chỉ đạo nhân viên dùng cồn công nghiệp để sản xuất sản phẩm Cồn Ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu AB, rồi phân phối tới nhiều tỉnh, gồm Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.