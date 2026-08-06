Tuyên án chung thân bị cáo sát hại con ruột để trục lợi 4,1 tỷ đồng bảo hiểm

TPO - Chiều 6/8, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) mức án chung thân về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung thân.

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2008, Na trở về địa phương, kết hôn với ông N.V.H. và có bốn người con.

Đến năm 2020, chồng Na qua đời, một mình nuôi bốn con nhỏ trong hoàn cảnh không có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Người phụ nữ này đã bán căn nhà đang ở với giá 1,2 tỷ đồng. Sau khi sử dụng hết số tiền trên, Na nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho các con nhằm trục lợi.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa. Ảnh: AC

Cơ quan tố tụng xác định, Na đã tham gia 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho 4 người con với tổng số phí đóng hằng năm hơn 100 triệu đồng, đồng thời đứng tên là người thụ hưởng. Riêng cháu N.V.H (sinh năm 2017) được mua 2 hợp đồng bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm.

Tối 2/1/2023, Na sát hại cháu N.V.H., sau đó tạo dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn chết do ngạt nước nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đến ngày 3/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin của người dân về vụ việc cháu N.V.H. chết trong phòng vệ sinh của nhà Na. thời điểm cháu H. chết là 5 tuổi 8 tháng 28 ngày. Cùng ngày bà Nguyễn Thị Bích Tâm (cô ruột của cháu H.) có đơn trình báo về việc nghi ngờ cháu N.V.H. chết có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo bà Tâm trình bày, ngay sau khi cháu H. chết, bà kiểm tra dữ liệu camera tại nhà Na thì phát hiện Na có hành vi chỉnh sửa camera trước thời điểm cháu H. chết. Đồng thời, trình bày vào năm 2021, cháu N.V.H. (sinh năm 2018, người con ruột khác của Na) cũng chết trong xô nước tại phòng vệ sinh tại nhà. Sau đó Na được hưởng tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Do đó bà Tâm thấy nghi vấn án mạng nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường dẫn đến cái chết của cháu bé. Trong đó, kết quả khám nghiệm tử thi cháu bé có nhiều dấu vết trên vùng trán, bẹn trái, chân phải… Qua đó có đủ cơ sở xác định cháu H. không thể tự gây ra ngạt nước và các dấu vết thương tích, mà bị tác động ngoại lực.

Na bị cáo buộc đã quay camera vào tường, rồi yêu cầu cháu H. xuống phòng vệ sinh, sau đó ra tay sát hại con. Cháu bé cố vùng vẫy nên đã tạo ra các dấu vết thương tích trên cơ thể. Sau khi cháu H. chết, Na tạo hiện trường giả cháu bé chết do ngạt nước. Tiếp đó Na đi thay đồ, ra mở cửa chính, dùng máy sấy khô tóc, tay và vào phòng nằm giả vờ đang ngủ. Đến 22h06, cháu U. (con gái Na) về phát hiện em đã chết trong nhà vệ sinh.

Ngay sau khi cháu H. chết, Na lập hồ sơ kê khai thông tin gian dối là cháu chết do tai nạn ngạt nước để yêu cầu 2 công ty bảo hiểm nhân thọ thanh toán tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng... Toàn bộ khoản tiền trên được bị cáo sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.