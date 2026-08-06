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Người lính

Cố vấn tổng thống Ukraine: Nga có thể phóng tới 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng

Quỳnh Như

TPO - Nga được cho là đang duy trì kho dự trữ hàng trăm tên lửa đạn đạo và sản xuất thêm khoảng 100-150 tên lửa mỗi tháng, cho phép các lực lượng Nga có khả năng tiến hành những đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Theo ông Serhii Flash Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, Nga hiện sở hữu kho dự trữ gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo và liên tục bổ sung thông qua năng lực sản xuất trong nước.

Ông Beskrestnov cho biết Nga sản xuất khoảng 60-70 tên lửa Iskander mỗi tháng, đồng thời tiếp tục chế tạo tên lửa cho hệ thống phòng không S-400 và tên lửa siêu vượt âm Zircon. Tổng sản lượng tên lửa mới của Nga được ước tính đạt khoảng 100-150 quả mỗi tháng.

“Điều đó cho phép Nga có thể phóng tới 100 tên lửa đạn đạo vào Ukraine mỗi tháng”, ông Beskrestnov nhận định.

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Ảnh minh hoạ.

Theo cố vấn tổng thống, một trong những thách thức lớn nhất của Ukraine là nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa Iskander. Ông cho biết, trước khi phóng, các tổ hợp phóng di động thường liên tục thay đổi vị trí trong nhiều giờ trước khi khai hỏa, đồng thời tính toán lộ trình để hạn chế nguy cơ bị vệ tinh hoặc trinh sát Ukraine phát hiện.

"Việc phát hiện và tấn công một bệ phóng Iskander khi đang cơ động hoặc chuẩn bị khai hỏa là vô cùng phức tạp", ông nói.

Ông Beskrestnov cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay chưa tác động đáng kể đến việc sản xuất tên lửa của Nga. Nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga được xây dựng sâu dưới lòng đất, trong khi phần lớn linh kiện và thiết bị điện tử của tên lửa Iskander được sản xuất trong nước.

Ukraine thường xuyên cảnh báo về mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Việc đánh chặn các tên lửa như vậy đòi hỏi hệ thống phòng không tiên tiến và nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn đầy đủ.

Quan chức Ukraine cũng cảnh báo, Nga vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa đạn đạo vào Ukraine và sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở thương mại, kho hàng và nhà máy sản xuất. Theo ông, chiến thuật này vẫn là một thành phần quan trọng trong sức ép của Nga.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga để giảm thiểu các cuộc tấn công vào thành phố của Ukraine.

Ngày 5/8, Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine, phóng 28 tên lửa cùng 115 máy bay không người lái tấn công. Theo phía Ukraine, không có tên lửa đạn đạo nào bị đánh chặn trong đợt tấn công này. Thủ đô Kiev là mục tiêu chính, với thiệt hại được ghi nhận tại nhiều quận của thành phố.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #tên lửa đạn đạo #Ukraine #tấn công #bệ phóng #sản xuất tên lửa #mối đe dọa #xung đột

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