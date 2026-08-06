Điều tra vụ cặp nghê đá cổ tại Hưng Yên bất ngờ 'biến mất'

TPO - Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm cặp nghê đá cổ đặt trước cửa đền La Vân (xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) hai linh vật này bất ngờ biến mất, nghi bị kẻ gian đánh cắp.

Ngày 6/8, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) xác nhận, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ cặp nghê đá cổ tại đền La Vân nghi bị lấy trộm.

Đền La Vân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/8, người dân đến đền La Vân phát hiện cặp nghê đá đặt trước cửa đền không còn tại vị trí thường ngày. Nghi các hiện vật đã bị kẻ gian đánh cắp, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Đền La Vân nằm trong quần thể đình, đền, chùa La Vân và chùa Cổng, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1986. Đây là nơi thờ Quốc sư triều Lý Nguyễn Minh Không, danh tăng có nhiều đóng góp trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quốc gia Đại Việt vào thế kỷ XI - XII.

Theo người dân địa phương, cặp nghê đá là hiện vật cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn bó với di tích qua nhiều thế hệ. Việc hai linh vật bất ngờ biến mất khiến người dân không khỏi bức xúc, lo ngại di sản văn hóa của địa phương bị xâm hại.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, truy tìm các hiện vật và điều tra, làm rõ vụ việc.