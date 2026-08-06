Huấn Hoa Hồng là ai?

TPO - Trước khi bị cơ quan chức năng khám xét nhà, Huấn Hoa Hồng được biết đến là một “giang hồ mạng” có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội và từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý vì các hành vi vi phạm khác nhau.

Chiều 6/8, lực lượng cảnh sát đã khám xét nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”, 41 tuổi, quê Yên Bái cũ) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Huấn Hoa Hồng được biết đến là một “giang hồ mạng” thường xuyên khoe siêu xe, tiền bạc và đưa ra những phát ngôn rao giảng đạo đức trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Huấn “Hoa Hồng” được nhiều người biết đến, đặc biệt trong giới trẻ, thông qua các video livestream và kênh YouTube. Trang Facebook của Huấn hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi, cùng các kênh YouTube và TikTok với hàng triệu lượt theo dõi.

Thời gian gần đây, Huấn gây chú ý khi vướng tranh cãi với ông Trần Đình Tiệp (tức TikToker Vua Quạt, 36 tuổi, quê Bắc Ninh) liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau những lùm xùm trên mạng xã hội, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài khoản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp.

Mâu thuẫn sau đó tiếp tục bị đẩy xa khi Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia công kích Vua Quạt. Ngày 29/7, nhóm này đến xưởng của Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, livestream, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp. Sau đó, ông Trần Đình Tiệp đã làm đơn tố giác về hành vi này.

Bên cạnh những ồn ào trên mạng xã hội, Huấn còn được biết đến là một “giang hồ mạng” thường xuyên khoe siêu xe, tiền bạc và đưa ra những phát ngôn rao giảng đạo đức, lời khuyên về cuộc sống, tình yêu, kinh doanh. Bên cạnh đó, Huấn cũng thường xuyên kêu gọi giới trẻ tránh xa cờ bạc, ma túy.

Huấn Hoa Hồng nhiều lần bị xử lý vi phạm trên không gian mạng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tuy nhiên, trên thực tế, người này nhiều lần vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, chỉ trong năm 2020, Huấn liên tiếp bị cơ quan chức năng xử lý về nhiều hành vi khác nhau, trong đó có việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, đầu tháng 3/2020, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) kiểm tra hành chính Khách sạn Kim Cương, phát hiện Huấn cùng một người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan chức năng lập hồ sơ và ban hành quyết định đưa Huấn đến Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội TP Lào Cai cũ để cai nghiện theo quy định.

Tháng 7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũ ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng vì tự biên tập, xuất bản hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" khi không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Người này cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng do bán hai cuốn sách trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại khu vực nhà Huấn Hoa Hồng chiều 6-8. Ảnh: Thanh Hà

Tiếp đó, ngày 20/8/2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũ xử phạt Bùi Xuân Huấn 7,5 triệu đồng vì xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên và công chức TP HCM trên mạng xã hội.

Đến tháng 11/2020, Bùi Xuân Huấn tiếp tục bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông cũ) xử phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin Chuyển động 24h của VTV trên Facebook cá nhân.

Theo đó, ngày 23/10/2020, Huấn đăng video có tiêu đề Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, gắn logo VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình Chuyển động 24h nhưng đã chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh bản thân đi làm từ thiện. Một ngày sau, video được gỡ bỏ sau khi bị tố cáo giả mạo. Làm việc với cơ quan chức năng, Huấn khai video do một người hâm mộ gửi đến và không biết đây là video đã bị cắt ghép, chỉnh sửa.