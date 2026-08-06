Báo Tiền Phong và tỉnh Lạng Sơn thống nhất hợp tác truyền thông giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Ngày 6/8, đoàn công tác Báo Tiền Phong do Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi, thống nhất đẩy mạnh truyền thông phát triển và hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.

Clip buổi làm việc.

Truyền thông là định hướng, kiến tạo

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn và đại diện các sở, ngành chuyên môn. Đoàn công tác của Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập; các Phó Tổng Biên tập, Uỷ viên Ban Biên tập, lãnh đạo phòng ban chuyên môn tại Báo Tiền Phong.

Đoàn công tác của Báo Tiền Phong làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 6/8. Ảnh: Quốc Nam

Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông chiến lược đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn 2026 – 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra như vũ bão, công tác truyền thông không chỉ đơn thuần là phản ánh sự việc mà phải đóng vai trò là động lực định hướng, kiến tạo cho phát triển và mở đường cho dòng vốn đầu tư.

“Lạng Sơn đặt kỳ vọng lớn vào sự đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực, đặc biệt là Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận có uy tín sâu rộng, giàu truyền thống và luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội, sự kiện quy mô lớn”, ông Toàn phát biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn: "Lạng Sơn đặt kỳ vọng lớn vào sự đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực, đặc biệt là Báo Tiền Phong".

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn mong muốn sự hợp tác giữa hai bên sẽ không dừng lại ở các bài viết mang tính sự vụ ngắn hạn, mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang hợp tác chiến lược, dài hạn. Mục tiêu cốt lõi là làm nổi bật những tiềm năng khác biệt, cơ chế chính sách vượt trội, cùng các dấu ấn đổi mới của Lạng Sơn đến với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đề cập đến các lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh đang phát triển và cần phối hợp truyền thông hiệu quả từ Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh đến ba lĩnh vực trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn thông tin về các lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh Lạng Sơn đang tập trung triển khai.

Trong đó, lĩnh vực thứ nhất là hạ tầng giao thông và kinh tế cửa khẩu. Lạng Sơn đang đẩy mạnh công bố và triển khai điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị, tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao/kết nối liên vận quốc tế (tuyến Hà Nội - Đồng Đăng/Hà Sơn), hoàn thiện các tuyến đường cao tốc và hành lang kinh tế dọc tuyến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định Báo Tiền Phong luôn coi Lạng Sơn là địa bàn chiến lược trọng điểm trong công tác truyền thông và kết nối phát triển.

Lĩnh vực thứ hai là cải cách hành chính và chuyển đổi số: Tỉnh cam kết xây dựng chính quyền phục vụ, đẩy mạnh mô hình phi hành chính hóa, tối ưu hóa quy trình thủ tục nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch nhất cho doanh nghiệp.

Lĩnh vực thứ ba là du lịch, văn hóa và sinh thái: Phát huy thế mạnh danh lam thắng cảnh, văn hóa bản địa đặc sắc và du lịch biên giới, Lạng Sơn định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kết hợp với các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ để gia tăng sức hút đối với du khách.

Tiền Phong với hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng sẵn sàng đồng hành

Tại buổi làm việc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời khẳng định Báo Tiền Phong luôn coi Lạng Sơn là địa bàn chiến lược trọng điểm trong công tác truyền thông và kết nối phát triển.

Đoàn công tác Báo Tiền Phong chụp ảnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các sở ban ngành dự buổi làm việc.

Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng đã giới thiệu hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, hiện đại và giàu sức ảnh hưởng của Báo Tiền Phong. Bên cạnh các ấn phẩm báo in, báo điện tử có lượng truy cập hàng đầu, Báo Tiền Phong còn sở hữu năng lực tổ chức các chuỗi sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, các giải thể thao lớn (như Tiền Phong Marathon, Giải Golf Tài năng trẻ...), các diễn đàn kinh tế, hội thảo chuyên đề và những chiến dịch truyền thông đa phương tiện.

Báo Tiền Phong cam kết sẵn sàng huy động tối đa các nguồn lực, chuyên gia và hệ thống truyền thông để phối hợp, hỗ trợ Lạng Sơn trên các phương diện chính như: Xây dựng và lan tỏa thương hiệu địa phương; Tuyên truyền các chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch chiến lược; Đồng hành trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật; Làm cầu nối vững chắc giữa chính quyền tỉnh với các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước...

Thống nhất hợp tác truyền thông chiến lược, lâu dài

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn trân trọng ghi nhận và thống nhất cao với các đề xuất, nội dung hợp tác do Báo Tiền Phong và các đại biểu đưa ra. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: Đổi mới tư duy truyền thông và phát triển dựa trên nền tảng xã hội hóa.

Về hành động cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất các định hướng trọng tâm và giao cho các sở, ban ngành được mời dự họp làm đầu mối, phối hợp với Báo Tiền Phong xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông cụ thể.

Lãnh đạo Báo Tiền Phong và lãnh đạo UBND tỉnh tặng và nhận quà lưu niệm.

Tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp chiến lược 5 năm, giai đoạn 2026 – 2030. Hai bên nhanh chóng thảo luận, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành kế hoạch, chương trình hành động hàng năm.

Trước mắt trong giai đoạn 2026 - 2027 tập trung cho các “vệt” tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền giới thiệu về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; Các làng du lịch Hữu Liên, Quỳnh Sơn và tuyến cáp treo Mẫu Sơn; Đẩy mạnh truyền thông về tiềm năng phát triển điện gió, hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm; Phát triển kinh tế cửa khẩu hiện đại, thông quan chuyển đổi số và môi trường đầu tư thông thoáng.