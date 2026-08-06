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Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch xã ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Ngày 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh, cựu Chủ tịch UBND xã La Sơn do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Ngọc Hanh, đảng viên Chi bộ các Cơ quan Đảng, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Sơn. Ông Hanh nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ.

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Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Hanh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những vi phạm của ông Hanh được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả của hành vi vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân, trong đó có ông Lê Ngọc Hanh để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách của xã để không nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích. Theo cơ quan công an, số tiền này đã được để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Suy thoái đạo đức trong cán bộ đảng viên #Kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh #Vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và ngân sách #Ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng và chính quyền địa phương #Điều tra hành vi lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ

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