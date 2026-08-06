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Bé gái 2 tháng tuổi ở Đắk Lắk bị bỏ rơi ven đường

Nguyễn Thảo

TPO - Trong quá trình đi mua phế liệu, một người phụ nữ ở Đắk Lắk phát hiện bé gái 2 tháng tuổi được đặt trong một giỏ nhựa để bên vệ đường.

Ngày 6/8, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân bé gái bị bỏ rơi ven đường.

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Bé gái được chăm sóc tại trạm y tế xã.

Vào khoảng 8h cùng ngày, một người phụ nữ khi đi qua đoạn đường đất thuộc xã Ea Ktur (khu vực gần Trung tâm Y tế Cư Kuin) đã phát hiện 1 bé gái khoảng 2 tháng tuổi, được đặt trong giỏ nhựa, kèm theo giỏ đựng quần áo và một mảnh giấy có nội dung: "Bé sinh ngày 9/6/2026, xin ai đó thấy em bé nhận nuôi bé giúp mẹ bé, mẹ bé hết lòng cảm ơn."

Ngay sau đó, bé gái được đưa đến cơ sở y tế. Qua kiểm tra tình trạng sức khoẻ, các bác sĩ xác định bé bú tốt, không có vết thương trên cơ thể, sức khoẻ ổn định.

Cháu bé đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Ktur luân phiên chăm sóc tại trung tâm y tế. UBND xã Ea Ktur đã phát thông báo để cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé biết và liên hệ với xã này để làm các thủ tục nhận lại cháu theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thảo
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