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Tìm nhân chứng, manh mối về hầm trú ẩn nghi vùi lấp khoảng 80 liệt sĩ ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Lực lượng chức năng TP. Huế kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin liên quan đến những địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn, trong đó có một hầm trú ẩn tại khu vực sông Truồi được cho là đã bị đánh sập, vùi lấp khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 6/8, thông tin từ Đại tá Lê Hồng Việt - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, đơn vị đang tiến hành công tác thu thập thông tin, xác minh các địa điểm có khả năng là nơi chôn cất liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Huế trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

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Lực lượng quân đội tiến hành khảo sát khu vực đồi núi tại Huế nghi có mộ liệt sĩ.

Theo Đại tá Lê Hồng Việt, qua quá trình rà soát, xác minh, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hai nguồn tin có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nguồn tin thứ nhất phản ánh trong giai đoạn 1968 - 1970, quân đội phía đối phương đã sử dụng xe tải vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng từ Đà Nẵng ra chôn tại khu vực đèo Phước Tượng và đèo Hải Vân, nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế.

Nguồn tin thứ hai liên quan đến trận chiến diễn ra vào tháng 9/1974 tại khu vực sông Truồi, xã Lộc An, TP. Huế. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ bị thương và hy sinh đã được đưa vào một hầm trú ẩn. Sau đó, hầm này bị hỏa lực đối phương đánh sập hoàn toàn.

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Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy, TP. Huế.

Ban Chỉ đạo nhận định đây là những thông tin quan trọng cần tiếp tục kiểm chứng, làm rõ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Để có thêm dữ liệu phục vụ việc tổ chức hội thảo, xác minh thực địa và tìm kiếm đồng đội còn nằm lại chiến trường, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, hội cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng người dân từng sinh sống, công tác tại các khu vực nêu trên hỗ trợ cung cấp thông tin.

Mọi thông tin liên quan có thể gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo TP. Huế (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế), địa chỉ số 6 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP. Huế; hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Thọ - Phó Chủ nhiệm Chính trị (0972.350.011), Trung tá Lê Đăng Tuấn - cán bộ Ban Chính sách (0359.177.042).

Ngọc Văn
#liệt sĩ #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #hầm trú ẩn sông Truồi #quy tập liệt sĩ Huế #Chân Mây - Lăng Cô #Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế #tìm manh mối

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