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Lan ‘đột biến’, cây cảnh trăm tỷ: Có dấu hiệu rửa tiền không?

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý

TPO - “Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề.

Chiều 6/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đề cập đến việc sửa Luật phòng, chống rửa tiền, ông Nguyễn Trung Kiên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại còn băn khoăn khi đối tượng báo cáo chưa được đưa vào phần giải thích từ ngữ.

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Đại biểu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: QH

Theo ông, phải xem xét “đối tượng báo cáo” là một số ngành, nghề kinh doanh có giá trị lớn. “Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, vị đại biểu đặt vấn đề.

Nội dung đáng chú ý khác, theo đại biểu là việc thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số. Ông ví dụ, vừa qua có một phiên livestream với lượng người xem rất lớn, riêng số quà tặng trong phiên livestream ấy cũng ước tính cả tỷ đồng, với hàng chục nghìn người bấm tặng quà.

“Vậy liệu những người có ảnh hưởng trong xã hội livestream có chuyện rửa tiền đằng sau không”, đại biểu nêu, đồng thời nhìn nhận, việc thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số, thương mại điện tử cũng là vấn đề cần nghiên cứu.

Bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt cho lĩnh vực tài sản mã hóa

Tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà cũng đánh giá cao quy định đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào đối tượng báo cáo phi tài chính và bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt cho lĩnh vực tài sản mã hóa.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà. Ảnh: Như Ý

Theo ông, sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến và công nghệ chuỗi khối đã biến tài sản mã hóa trở thành một kênh lưu chuyển dòng tiền xuyên biên giới vô cùng phức tạp.

Nhìn nhận hệ thống pháp luật đang tồn tại một khoảng trống pháp lý lớn với loại hình tài sản này, đại biểu đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo và thiết lập một danh mục các dấu hiệu đáng ngờ. Đây là giải pháp then chốt và cấp bách nhất để bịt kín kẽ hở pháp lý này.

Cùng đề cập đến việc bổ sung quy định các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, đại biểu Trần Thị Hiền (Ninh Bình) ủng hộ quy định này nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền với lĩnh vực có mức độ rủi ro cao. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát quy định theo hướng khái quát hơn.

Theo đó, với các dấu hiệu mang tính nghiệp vụ, kỹ thuật hoặc có khả năng thay đổi nhanh theo sự phát triển của công nghệ và phương thức giao dịch tài sản mã hóa, đại biểu Hiền đề nghị nghiên cứu giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, cập nhật theo thẩm quyền.

Theo bà, cách quy định này sẽ bảo đảm tính ổn định của luật, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời các dấu hiệu mới phát sinh trong thực tiễn mà không phải sửa đổi luật.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#rửa tiền #lan đột biến #livestream #tài sản mã hóa #quy định luật

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