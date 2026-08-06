Một người mất tích trên sông Lô ở Tuyên Quang

TPO - Trong lúc cùng vợ gỡ lưới trên sông Lô, một người đàn ông ở xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang) không may trượt ngã xuống sông và mất tích. Hiện, lực lượng Công an đang huy động lực lượng khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 6/8, Công an xã Yên Phú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân mất tích do đuối nước trên sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Chu Văn Thông (SN 1982, trú tại thôn Ngòi Tèo, xã Phù Lưu) cùng vợ đi gỡ lưới bát quái tại khu vực Km58 bờ sông Lô. Trong quá trình gỡ lưới, do nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, anh Thông bị mất thăng bằng, ngã xuống sông và mất tích.

Lực lượng Công an xã Phù Lưu phối hợp với Công an xã Yên Phú tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Phù Lưu, Công an xã Yên Phú đã khẩn trương huy động cán bộ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã Phù Lưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát dọc khu vực xảy ra vụ việc, tìm kiếm hai bên bờ sông và những vị trí có khả năng nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi nhằm sớm tìm thấy nạn nhân.

Theo Công an xã Yên Phú, công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương, liên tục với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng nhằm hỗ trợ gia đình nạn nhân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Phú khuyến cáo người dân khi tham gia đánh bắt, khai thác thủy sản hoặc lao động trên sông cần mặc áo phao, tuân thủ các quy định về an toàn đường thủy, chú ý điều kiện thời tiết, dòng chảy và hạn chế làm việc tại những khu vực nước chảy xiết hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra.