Vụ sập mái Nhà thi đấu hơn 22 tỷ đồng: Công an vào cuộc, Sở Xây dựng chỉ loạt tồn tại

TPO - Sở Xây dựng Đắk Lắk xác định việc báo cáo sự cố và phối hợp xử lý ban đầu của các đơn vị liên quan chưa kịp thời, chưa đầy đủ; đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an bảo vệ hiện trường; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trước khi thi công trở lại.

Ngày 6/8, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở, sau cuộc họp hướng dẫn, đôn đốc giải quyết sự cố công trình Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo (cũ).

Theo kết luận, việc báo cáo sự cố và phối hợp xử lý ban đầu của UBND xã Ea Drăng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa kịp thời, chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại; tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ hiện trường và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục giải quyết sự cố theo quy định.

Hiện trường công trình Nhà thi đấu gặp sự cố.

Theo Sở Xây dựng, quá trình giải quyết sự cố phải tập trung xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ an toàn của công trình, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất giải pháp khắc phục. Chỉ khi được UBND xã Ea Drăng - cơ quan chủ trì giải quyết sự cố - cho phép bằng văn bản thì công trình mới được tiếp tục thi công.

Sở Xây dựng cũng giao UBND xã Ea Drăng tiếp tục chủ trì giải quyết sự cố theo chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương ban hành kế hoạch xử lý, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Đồng thời, địa phương phải xem xét, quyết định bằng văn bản việc dừng hoặc tạm dừng thi công đối với hạng mục bị ảnh hưởng; chỉ được phá dỡ, thu dọn hiện trường sau khi đã chụp ảnh, quay phim, thu thập đầy đủ chứng cứ và lập hồ sơ sự cố theo quy định.

Sở Xây dựng yêu cầu UBND xã Ea Drăng phối hợp với chủ đầu tư lựa chọn đơn vị đủ năng lực để thực hiện giám định nguyên nhân sự cố, kiểm định chất lượng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc giám định phải bảo đảm khách quan, chính xác, làm cơ sở đề xuất phương án khắc phục và xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và xử lý các nội dung liên quan; không để việc phá dỡ, thu dọn, lấy mẫu hoặc tiếp tục thi công làm ảnh hưởng đến quá trình xác minh, điều tra.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ - chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, khoanh vùng và bảo vệ hiện trường; chỉ đạo các nhà thầu không được tự ý tháo dỡ, sửa chữa hoặc tiếp tục thi công tại khu vực xảy ra sự cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chủ đầu tư cũng phải khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu và các tài liệu liên quan phục vụ công tác giám định; đồng thời lập đầy đủ hồ sơ sự cố theo quy định.

UBND xã Ea Drăng được yêu cầu hoàn thiện kế hoạch giải quyết sự cố, gửi về Sở Xây dựng; giao Phòng Quản lý chất lượng công trình - Sở Xây dựng Đắk Lắk, theo dõi, tổng hợp tiến độ, tham mưu báo cáo UBND tỉnh và xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sở Xây dựng yêu cầu bảo vệ nguyên trạng hiện trường, phối hợp công an điều tra.

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 24/7, trong thời gian công trình tạm dừng thi công do mưa kéo dài, một phần kết cấu mái thép hạng mục Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo (cũ) bất ngờ đổ sập. Thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người.

Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo được phê duyệt từ cuối năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, quy mô công trình cấp III với nhà thi đấu 1.000 chỗ ngồi và các hạng mục phụ trợ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo (cũ) là đơn vị được giao quản lý, triển khai dự án; sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư.

Tham gia thực hiện dự án có Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng A.H.A (tư vấn thiết kế), Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh (tư vấn giám sát) và liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan - Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng - Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn (thi công).