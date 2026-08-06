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Mưa lớn kéo dài gây sạt lở Quốc lộ 2

Phú Nguyễn

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông tại tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại Quốc lộ 2, đoạn qua thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, mưa lớn khiến taluy dương sạt lở, khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, cản trở việc lưu thông của các phương tiện.

Để khắc phục hậu quả, ngày 6/8, đơn vị thi công đã huy động máy móc, phương tiện thu dọn đất đá, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

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Mưa kéo dài gây sạt lở đoạn qua xã Yên Phú. Ảnh UBND xã Yên Phú.

Trong quá trình thi công, công an xã Yên Phú bố trí lực lượng tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực sạt lở, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công bảo đảm việc khắc phục diễn ra an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

Theo công an xã Yên Phú, nhờ sự phối hợp của các lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, công tác khắc phục được triển khai thuận lợi, góp phần bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 2.

Không chỉ tại xã Yên Phú, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo UBND xã Xuân Giang, 9 hộ dân ở thôn Bản Tát đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở. Mưa lớn cũng khiến 6 ngôi nhà tại các thôn Tịnh, Nà Khương, Nà Giang và Quyền bị sạt lở taluy dương phía sau.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến 17h ngày 5/8, mưa dông kèm lốc, sét đã làm một người tử vong, gây thiệt hại về tài sản tại nhiều địa phương. Nạn nhân tử vong do sét đánh được xác định là ông G.S.V. (SN 1976, trú tại xã Đồng Tâm) khi đang làm nương.

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Mưa lớn kéo dài, khiến trạm biến áp thôn Nà Khương, xã Xuân Giang bị sụt lún. Ảnh: Xuân Giang TV.

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lớn làm khoảng 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà hư hỏng nặng, 25 nhà bị thiệt hại dưới 30%, 59 ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và 9 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Về sản xuất nông nghiệp, gần 30 ha lúa, ngô và rau màu bị ngập úng, vùi lấp. Trên hệ thống giao thông, mưa lớn gây sạt lở tại 42 vị trí trên các tuyến đường thuộc các xã Xuân Giang, Quang Bình, Nghĩa Thuận, Minh Tân, Yên Minh, Du Già, Sơn Vĩ... Nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các xã Xuân Giang, Quang Bình và Cao Bồ bị ngập, gây chia cắt cục bộ, làm gián đoạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn và đường vào khu dân cư.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông và ổn định đời sống người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các lái xe khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong mùa mưa bão cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, giảm tốc độ khi đi qua khu vực có taluy cao, sườn dốc hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với các khu vực ngập úng, cầu tràn, người dân tuyệt đối không đi qua khi nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng và chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 5/8 đến 14 giờ ngày 6/8), lượng mưa đo được tại trạm Bằng Cốc (Tuyên Quang) đạt 103 mm. Trong 6 giờ tiếp theo, khu vực tỉnh Tuyên Quang được dự báo tiếp tục có mưa từ 20-50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương như Hàm Yên, Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bình An, Đồng Tâm, Đồng Yên, Hùng Lợi, Lâm Bình, Liên Hiệp, phường Mỹ Lâm, Sơn Thủy, Thàng Tín, Tri Phú, Xín Mần... Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Phú Nguyễn
#ảnh hưởng mưa lớn đến giao thông tỉnh Tuyên Quang #sạt lở đất gây cản trở tuyến Quốc lộ 2 #phản ứng khắc phục hậu quả thiên tai #nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong mùa mưa #biện pháp phòng tránh sạt lở đất và lũ quét

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