Ukraine hé lộ về chiến dịch 40 ngày tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

TPO - Trong 40 ngày liên tiếp, Ukraine đã tiến hành một trong những chiến dịch tấn công tầm xa lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, bao gồm căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu, cơ sở công nghiệp quốc phòng và mạng lưới hậu cần.

Ukraine đã tiến hành một trong những chiến dịch tấn công phối hợp dài hạn quy mô lớn nhất nhằm vào Nga với mục tiêu là buộc Moscow quay trở lại bàn đàm phán. Kiev cho rằng cuộc chiến giờ đây không còn chỉ diễn ra ở tiền tuyến mà đã lan sâu vào lãnh thổ Nga.

Một trong những đòn đánh đáng chú ý nhất diễn ra trong tháng 7 khi Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu Omsk, cách biên giới Ukraine hơn 2.500 km. Dù nhà máy vẫn tiếp tục vận hành, Kiev khẳng định cơ sở này đã bị hư hại đáng kể và phải cắt giảm công suất. Ukraine mô tả đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhất từng được xác nhận.

Kiev cũng tuyên bố toàn bộ 11 nhà máy lọc dầu lớn của Nga đều đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch. Một số cơ sở được cho là phải dừng hoạt động hoàn toàn hoặc một phần để sửa chữa.

Ukraine đẩy cuộc chiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), trong vòng 40 ngày lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 14 nhà máy lọc dầu, hàng chục kho nhiên liệu, trạm bơm dầu, cảng dầu và một giàn khoan ngoài khơi Biển Caspi.

Ukraine cho rằng các đòn đánh đã tạo ra áp lực đáng kể đối với ngành năng lượng Nga. Kiev tuyên bố Nga phải tăng nhập khẩu nhiên liệu từ các nước láng giềng, trong khi giá xăng tại một số khu vực tăng mạnh và tình trạng thiếu nhiên liệu xuất hiện tại nhiều địa phương.

Bản đồ thể hiện các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Nga trong 20 ngày đầu tiên của chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày. (Hình minh họa: UNITED24 Media)

Hãng Reuters đưa tin Ukraine đã làm gián đoạn khoảng một phần ba sản lượng lọc dầu của Nga bằng cách tấn công các cơ sở chiếm khoảng 45% tổng công suất lọc dầu của nước này. Chỉ riêng trong tháng đầu tiên của chiến dịch gây áp lực, thiệt hại trong lĩnh vực này đã lên tới khoảng 13,5 tỷ USD.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, SBU cho biết đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu chiến lược, bao gồm doanh nghiệp quốc phòng, căn cứ không quân, hệ thống phòng không, sở chỉ huy, tàu chiến, tàu thuộc "hạm đội bóng tối", cũng như cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần quân sự.

Lý do Ukraine phát động chiến dịch gây áp lực 40 ngày

Theo Kiev, chiến dịch được Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phê duyệt từ ngày 25/6 với mục đích chứng minh khả năng tiến hành xung đột bất đối xứng, khiến chi phí chiến sự của Nga ngày càng gia tăng.

Hàng loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chính xác đã chứng minh điều này. Thiệt hại hiện được tính bằng hàng nghìn tỷ rúp, trong khi Nga tiếp tục mất đi các tài sản chiến lược quan trọng.

Ukraine cũng tuyên bố đã liên tiếp tập kích các cơ sở liên quan đến chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M, bao gồm nhà máy vi điện tử tại Voronezh và các cơ sở phục vụ sản xuất bệ phóng ở Volgograd.

Hơn 21.000 mục tiêu chiến trường và 100 địa điểm chiến lược bị tấn công

Trong chiến dịch kéo dài 40 ngày, hơn 21.000 mục tiêu đã bị tấn công dọc theo chiến tuyến, trong khi gần 5.000 binh sĩ Nga được báo cáo là thiệt mạng. Lực lượng Ukraine đã hoạt động đồng thời trên nhiều mặt trận, tấn công cả các mục tiêu trên chiến trường và cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Khói từ một vụ cháy tại khu phức hợp hậu cần của công ty thương mại điện tử Wildberries của Nga.

Ukraine cho biết Nga mất một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, trong khi hai máy bay chiến đấu Su-35 và hai máy bay huấn luyện L-39 bị hư hại. Các nhà chứa máy bay Su-24, Su-30, Su-30SM và máy bay không người lái cũng bị tấn công. Các sân bay ở Saky, Hvardiiske, Belbek, Bagerovo, Engels và Khanskaya nằm ở Crimea và bên trong lãnh thổ Nga cũng như Nhà máy Hàng không Yevpatoria, đều bị nhắm mục tiêu.

Đồng thời, SBU đã vô hiệu hóa các thành phần quan trọng của mạng lưới phòng không Nga, bao gồm radar Nebo-U, radar đa chức năng 92N6E thuộc hệ thống phòng không S-400, các hệ thống phòng không Tor-M2 và Pantsir-S2, trạm tác chiến điện tử Pole-21 và một số hệ thống radar khác. Chiến dịch này là một cuộc tấn công có hệ thống vào mạng lưới phát hiện và đánh chặn tích hợp của Nga.

Theo phía Ukraine, chiến dịch 40 ngày đã kết thúc vào ngày 4/8, nhưng các hoạt động gây sức ép sẽ không dừng lại. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã phê duyệt một loạt kế hoạch tác chiến mới do lãnh đạo SBU đề xuất, với mục tiêu tiếp tục duy trì áp lực lên các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga.