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Thế giới

Ả-rập Xê-út lo bị tập kích từ hai hướng

Bình Giang

TPO - Ả-rập Xê-út dự đoán sẽ sớm phải đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp từ phía bắc và phía nam, do lực lượng dân quân Iraq và Houthi ở Yemen tiến hành dưới sự chỉ đạo của Iran.

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Đám đông ủng hộ Houthi tập trung ở thủ đô Sanaa, ngày 31/7. (Ảnh: AP)

Ngày 6/8, một quan chức cấp cao giấu tên của Ả-rập Xê-út cho biết, các báo cáo tình báo của Ả-rập Xê-út, Mỹ và một số quốc gia khác trong khu vực cho thấy các mục tiêu dân sự và kinh tế có thể bị tấn công, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cảng biển và sân bay.

Theo các quan chức trên, Ả-rập Xê-út cũng nhận thấy những chuẩn bị về máy bay không người lái và tên lửa, cho thấy khả năng xảy ra chiến dịch phối hợp từ cả hai hướng.

Quan chức này nói rằng mối đe dọa nói trên đặc biệt đáng lo ngại, trong bối cảnh Riyadh vẫn đang theo đuổi chính sách giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Ông khẳng định việc tiếp xúc với tất cả các bên, bao gồm Iran, cũng như những nỗ lực hòa giải dường như đang “đi đúng hướng”.

Theo quan chức này, kế hoạch tấn công có thể nhằm phá hoại những nỗ lực ngoại giao.

Quan chức này cho biết hợp tác giữa Ả-rập Xê-út và Mỹ vẫn ở mức “rất cao” trên mọi phương diện, bao gồm phối hợp tác chiến với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đồng thời khẳng định Ả-rập Xê-út đã sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào.

Ngày 29/7, Ả-rập Xê-út xác nhận đã phối hợp với CENTCOM để không kích nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq, sau khi cáo buộc lực lượng này thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út. Các lực lượng dân quân Iraq tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Ả-rập Xê-út.

Căng thẳng giữa Ả-rập Xê-út và Houthi gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố áp đặt “phong tỏa” Ả-rập Xê-út trên biển Đỏ, đồng thời nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào tàu biển và các mục tiêu quân sự của Ả-rập Xê-út. Đáp lại, Ả-rập Xê-út đã không kích các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen.

Trong khi đó, Iran được nói là đang triển khai chiến dịch ngoại giao với các nước vùng Vịnh, cảnh báo rõ ràng rằng Tehran sẽ tấn công cơ sở dầu mỏ, điện và nước của những quốc gia này nếu họ không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt không kích Iran và theo đuổi giải pháp đàm phán để kết thúc xung đột.

Theo một quan chức cấp cao Iran, lời cảnh báo bao gồm khả năng tấn công các cơ sở năng lượng, mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, lưới điện, hạ tầng cấp nước, mạng lưới giao thông và các tài sản chiến lược khác của những đồng minh Ả-rập thân cận nhất của Washington.

Các nguồn tin nói rằng thông điệp này là một phần nỗ lực của Iran nhằm ngăn chặn những hành động quân sự tiếp theo của Mỹ. Thông điệp được chuyển tải thông qua hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao, sau khi ông Trump đưa ra lời đe doạ hôm 28/7 rằng sẽ tấn công mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran.

Nhiều nguồn tin từ Iran và vùng Vịnh nói rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã điện đàm với người đồng cấp của Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, đồng thời trao đổi với Tổng tư lệnh Lục quân Pakistan.

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng ông tin cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.

“Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Tôi không cho rằng họ có thể cầm cự lâu hơn nữa”, ông Trump nói về Iran.

Khi được hỏi về tình trạng dự trữ đạn dược, Tổng thống Trump cho biết Mỹ gần như có nguồn cung không giới hạn đối với một số loại vũ khí, nhưng thừa nhận lượng dự trữ của một số loại khác đang ở mức hạn chế.

“Chúng tôi có một số loại đạn dược rất mạnh với nguồn cung gần như không giới hạn. Nhưng cũng có những loại khác mà nguồn dự trữ đang hạn chế hơn một chút”, ông Trump nói.

Bình Giang
Theo Reuters
#Arab Saudi #Ả-rập Xê-út #Houthi #Iraq #Chiến tranh Mỹ - Iran #Vùng Vịnh #Iran

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