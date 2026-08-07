Sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác người Việt ở nước ngoài

TPO - Nghị quyết số 23 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do trực tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và bước phát triển mới đối với công tác này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các kiều bào tiêu biểu dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Chiều 7/8, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tổng kết một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 36 - ra đời năm 2004.

Trong những năm qua, nhận thức và hành động đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đầy đủ và thực chất hơn. Nhiều chính sách mang tính đột phá đã được ban hành, tạo chuyển biến rõ nét, đặc biệt là giúp đồng bào ở nước ngoài cảm thấy ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước, cụ thể như Luật Quốc tịch năm 2025 và nhiều quy định liên quan đến Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Lượng kiều hối năm 2004 đạt 2,3 tỷ USD, đến năm 2025 đã đạt 17,7 tỷ USD. Từ năm 1993 đến nay, tổng lượng kiều hối đạt hơn 250 tỷ USD, tương đương với số vốn FDI được giải ngân trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn gặp một số hạn chế và khó khăn, như huy động nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa thực sự hiệu quả. Mức đầu tư của cộng đồng người Việt về nước vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1,7 tỷ USD. Tình trạng vi phạm pháp luật ở nước sở tại ngày càng diễn biến phức tạp hơn...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Bước phát triển mới trong nhận thức

Nghị quyết số 23 được xây dựng và ban hành, theo hướng bảo đảm tính kế thừa của Nghị quyết số 36 và các văn bản chỉ đạo liên quan của Đảng, đồng thời thể hiện những bước phát triển mới về tư duy, tương xứng với tầm mức của một văn kiện Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Nghị quyết 23 do trực tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết mới nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là bước phát triển mới trong nhận thức, khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Nghị quyết số 23 còn đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu trước đây chúng ta tập trung vào vận động, tập hợp thì nay tư duy trong công tác này được nâng tầm thành đồng hành, kiến tạo.



Nghị quyết số 23 nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thay vì chủ yếu vận động, thu hút các cá nhân riêng lẻ, Nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết chuyển từ định hướng khuyến khích đồng bào đóng góp xây dựng quê hương, đất nước sang tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn và trực tiếp hơn vào quá trình phát triển đất nước; tham gia các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp, các hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Không chỉ là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, kiều bào còn là lực lượng góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết khẳng định kiều bào là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước.

Nghị quyết nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài là đại sứ văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; khuyến khích và hỗ trợ người Việt ở nước ngoài có năng lực tham gia vào các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của người Việt Nam trên trường quốc tế...