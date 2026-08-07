Vụ loạt phương tiện thủng lốp trên cao tốc: Cục CSGT truy ra 'thủ phạm'

TPO - Sau quá trình truy tìm, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xác định tài xế cùng xe đầu kéo làm rơi vật liệu kim loại trên cao tốc hướng Đà Nẵng - Quy Nhơn. Trước đó loạt phương tiện bị thủng lốp, hư hỏng khi va phải vật sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường.

Video ghi lại cảnh chiếc xe làm rơi vật liệu kim loại.

Ngày 7/8, Cục CSGT - Bộ Công an phát đi thông báo về việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ vật liệu kim loại rơi vãi gây thiệt hại cho các phương tiện trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng - Quy Nhơn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển cùng phương tiện gây ra vụ việc, đồng thời đề nghị các chủ phương tiện bị ảnh hưởng khẩn trương cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo Cục CSGT, từ 0h30 đến 12h ngày 6/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Vân Phong, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện trên mặt đường cao tốc hướng Đà Nẵng đi Vân Phong xuất hiện nhiều vật liệu kim loại rơi vãi, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp truy tìm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đã xác định người điều khiển phương tiện gây ra vụ việc là Vũ Đức Thịnh (SN 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36H-188.83, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 36RM-037.12.

Cơ quan chức năng đã tìm ra phương tiện làm rơi vật liệu là kim loại trên cao tốc.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kịp thời xác định thiệt hại, nguyên nhân vụ việc cũng như xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, Cục CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện bị hư hỏng do vật liệu kim loại rơi vãi trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng đi Quy Nhơn trong khoảng thời gian từ 0h30 đến 12h ngày 6/8 khẩn trương liên hệ với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 để cung cấp thông tin, tài liệu.

Theo đó, người dân cần cung cấp các thông tin gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ; biển kiểm soát, loại phương tiện, thông tin chủ phương tiện và người điều khiển; thời gian, vị trí xảy ra hư hỏng hoặc phát hiện vật liệu kim loại rơi vãi trên mặt đường; nội dung thiệt hại, chi phí cứu hộ, sửa chữa, thay thế lốp, phụ tùng hoặc các chi phí phát sinh hợp lý khác.

Trường hợp có hình ảnh, video hiện trường, dữ liệu camera hành trình, dữ liệu định vị, hóa đơn, chứng từ sửa chữa hoặc thông tin nhân chứng thì đề nghị cung cấp để phục vụ công tác xác minh.

Các kim loại rơi vãi được đơn vị quản lý cao tốc thu gom lại.

Cục CSGT cũng đề nghị UBND các xã, phường có liên quan thông tin rộng rãi nội dung thông báo đến người dân, doanh nghiệp vận tải, cơ sở sửa chữa phương tiện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để phối hợp cung cấp thông tin.

Các đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc, doanh nghiệp vận tải, đơn vị cứu hộ, cứu nạn và cơ sở sửa chữa phương tiện nếu đã tiếp nhận hoặc hỗ trợ các phương tiện bị hư hỏng trong thời gian và trên tuyến đường nêu trên cũng cần rà soát, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5.

Mọi thông tin liên quan, người dân và các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng có thể gửi về Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT, tại Km4 (Trung tâm vận hành, khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng, hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban 0949.05.06.08 để được hướng dẫn, tiếp nhận và phối hợp giải quyết.

Nhiều phương tiện bị thủng lốp khi va phải kim loại rơi xuống đường.

Trước đó, Báo Tiền Phong thông tin, ngày 6/8, hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quy Nhơn qua địa phận Gia Lai và Đắk Lắk bất ngờ bị thủng lốp do cán phải các mảnh kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.