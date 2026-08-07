Hướng tới quy mô dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai hiệu quả mục tiêu của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó phấn đấu đưa quy mô dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2040.

Cục Dự trữ Nhà nước -Bộ Tài chính vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956-7/8/2026)..

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Cục Dự trữ Nhà nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đấu thầu thành công 273.020/300.000 tấn gạo

Sau 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không ngừng lớn mạnh, trở thành công cụ quan trọng của Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Dấu ấn nổi bật của ngành được thể hiện rõ trong giai đoạn 2020-2025, khi tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia được các bộ, ngành xuất cấp đạt trên 13.240 tỷ đồng.

Riêng Bộ Tài chính đã xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trị giá trên 10.570 tỷ đồng, vật tư, thiết bị khoảng 705 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xuất cấp hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh trên 980 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp giống cây trồng, vắc xin, hóa chất trên 917 tỷ đồng. Bộ Y tế xuất cấp viên sát khuẩn nước trên 57 tỷ đồng.

Nguồn lực này được sử dụng để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hỗ trợ sản xuất, phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, năm 2026, ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong công tác mua hàng dự trữ quốc gia, 273.020/300.000 tấn gạo đã được đấu thầu thành công, đạt 91,01% kế hoạch; các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất việc giao nhận, nhập kho theo tiến độ.

Đến tháng 7/2026, Bộ Tài chính đã xuất cấp 77.446,7 tấn gạo, tổng giá trị khoảng 838,44 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, thực hiện các chương trình trồng rừng và viện trợ quốc tế.

Nhiều mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, áo phao cứu sinh, máy khoan phá bê tông cũng được xuất cấp kịp thời phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra chất lượng gạo tại Chi cục DTNN khu vực I trước khi xuất cấp hỗ trợ học sinh năm 2025.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, riêng hệ thống kho do Bộ Tài chính quản lý có 171 điểm kho với tổng tích lượng gần 1,4 triệu tấn. Việc quy hoạch đồng bộ mạng lưới kho theo hướng hiện đại, tập trung, liên kết vùng, kết hợp đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực bảo quản, điều hành và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống.

Đưa quy mô dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai hiệu quả mục tiêu của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó phấn đấu đưa quy mô dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2040.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Dự trữ Nhà nước cần chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực của Nhà nước và xã hội; xây dựng cơ chế xã hội hóa phù hợp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng kho dự trữ, bảo quản, vận chuyển và các hoạt động dự trữ chiến lược.

Việc huy động nguồn lực phải bảo đảm nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm an toàn, an ninh và lợi ích quốc gia.