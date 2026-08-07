Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Trung tướng Lê Xuân Thế thăm hỏi, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh - Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, dâng hương tưởng niệm.

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trung tướng Lê Xuân Thế trao đổi, dặn dò cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, chúng ta tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình”, Trung tướng Lê Xuân Thế nói.

Ông cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, chính quyền địa phương, các nhân chứng lịch sử và nhân dân; ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.