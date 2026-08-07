Tom Holland đi vào lịch sử

Trong khi nhiều người cho rằng dòng phim siêu anh hùng thoái trào với sự thất bại liên tiếp của các tác phẩm, Spider-Man: Brand New Day xuất hiện tạo cơn địa chấn và lập nhiều kỷ lục.



Spider-Man: Brand New Day thu 360 triệu USD tại Mỹ và Canada trong cuối tuần đầu tiên, vượt mốc 357,1 triệu USD của Avengers: Endgame để trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn Bắc Mỹ cao nhất lịch sử. Doanh thu toàn cầu đợt mở màn của phim lên tới 927 triệu USD, hiện cán mốc 1,18 tỷ USD (tính đến trưa 7/8).

Nam chính Tom Holland cũng giành về kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành diễn viên đầu tiên góp mặt trong cả 4 bộ phim có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất mọi thời đại lần lượt là: Avengers: Endgame (1,22 tỷ USD), Spider-Man: Brand New Day (927 triệu USD), Avengers: Infinity War (640 triệu USD), Spider-Man: No Way Home (600 triệu USD).

Tom Holland trở thành Người Nhện thành công nhất lịch sử.

Ngoài ra, trong năm 2026, Tom Holland còn có khả năng trở lại với siêu phẩm Avengers: Doomsday dự kiến lên sóng ngày 18/12, phim siêu anh hùng được mong chờ nhất năm, vì vậy, kỷ lục của nam diễn viên còn có thể kéo dài.

Thành công của 4 phần phim Người Nhện cũng giúp Tom Holland trở thành một trong những diễn viên trẻ được trả thù lao cao nhất Hollywood.

Trong lần đầu thủ vai Peter Parker ở phim Captain America: Civil War năm 2016, Tom Holland chỉ nhận cát-xê khoảng 250.000 USD. Trong đó, anh chỉ là một diễn viên phụ. Đến Spider-Man: Homecoming (2017), thù lao của anh tăng lên khoảng 1,5 triệu USD lương cơ bản cộng thêm thưởng doanh thu. Khi danh tiếng tăng vọt, Người Nhện phiên bản Marvel của Tom Holland nhận khoảng 4 triệu USD cho phần phim Far From Home (2019) và 10 triệu USD ở Spider-Man: No Way Home (2021).

Theo The Hollywood Reporter, Tom Holland nhận khoảng 20-25 triệu USD tính cả thưởng thêm từ doanh thu cho phần phim Spider-Man: Brand New Day. Sau 10 năm thủ vai Người Nhện, Tom Holland đã trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood với mức thù lao tăng gấp vài chục lần.

Tom Holland sinh năm 1996 tại London (Anh). Từ năm 10 tuổi, Holland đam mê biểu diễn, thử sức với nhiều bộ môn như nhạc kịch, hip hop. Anh tham gia phim điện ảnh đầu tiên năm 2012. Bên cạnh việc trở thành siêu anh hùng, Tom Holland còn thử sức với những vai diễn nặng ký hơn trong The Devil All the Time (2020), Cherry (2021) hay loạt phim truyền hình The Crowded Room (2023). Dù không phải dự án nào cũng thành công về mặt thương mại, giới phê bình đánh giá Holland luôn chủ động thoát khỏi cái bóng siêu anh hùng.

The Hollywood Reporter nhận định Tom Holland là một trong số ít diễn viên trẻ có thể cân bằng giữa dòng phim thương mại và dự án nghệ thuật.

Tom Holland đạt nhiều kỷ lục doanh thu nhờ thủ vai Người Nhện của Marvel.

Tom Holland và Zendaya vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2017, khi cùng quảng bá cho Spider-Man. Họ chính thức xác nhận mối quan hệ vào năm 2021. Đầu năm 2025, hai ngôi sao trẻ nổi tiếng đính hôn.

Ngoài đóng phim, Tom Holland còn là gương mặt được các thương hiệu thời trang săn đón. Anh là đại diện cho một dòng nước hoa của Prada, cùng nhiều bản hợp đồng quảng cáo béo bở khác.