Mỹ nam gây bão khắp châu Á

Bộ phim Hàn Quốc với đề tài tình yêu đồng giới nam (boy love) Lời đề nghị của công tố viên nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, đặc biệt là người xem Trung Quốc. Mới đây, hai diễn viên chính Kim Yoon Sik và Park Si Woo đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Madame Figaro Hommes Trung Quốc.

Đáng nói, thời điểm lên hình của hai diễn viên diễn ra trong tình cảnh nghệ sĩ Hàn Quốc bị hạn chế tại Trung Quốc. Thế nhưng, bộ ảnh của Kim Yoon Sik và Park Si Woo vẫn bán được 32.000 bản chỉ sau một phút, mang về doanh thu 22,6 triệu NDT (khoảng 20,3 tỷ đồng) sau một ngày mở bán.

Các chủ đề liên quan tới việc phát hành tạp chí của hai ngôi sao Lời đề nghị của công tố viên thu hút gần 100 triệu lượt đọc, hơn 100.000 lượt bình luận. Thành tích nổi bật này chứng minh sức hút của hai diễn viên, đặc biệt là tài tử Kim Yoon Sik.

Phim Lời đề nghị của công tố viên thu hút hàng triệu khán giả, giúp hai nam chính trở thành sao sau một đêm.

Kim Yoon Sik sinh năm 1998, cao 1,87 m, theo học khoa Sân khấu - trường Đại học Dongguk. Anh ra mắt vào năm 2018 với vai chính trong phim ngắn web-drama MU:D Vol. 1, diễn vai phụ hoặc khách mời trong Trade Your Love, Hospital Playlist 2, Twenty Five Twenty One, I Am A Running Mate... Kim Yoon Sik còn là người mẫu trong các MV của thần tượng.

Trước đó, Kim Yoon Sik hoạt động dưới nghệ danh Yoon Do Gun, đến năm 2024 mới sử dụng tên thật. Dù nỗ lực trong nhiều năm, sự nghiệp của anh vẫn chưa khởi sắc. Đến năm 2026, danh tiếng của anh nở rộ sau khi tác phẩm Lời đề nghị của công tố viên lên sóng.

Bộ phim thuộc thể loại tình yêu đồng giới nam (boy love, đam mỹ), kể về mối quan hệ giữa công tố viên Ju Tae Seon (Kim Yoon Sik) và điều tra viên Lee Chae Ha (Park Si Woo) mang trên mình mối thù từ thế hệ trước. Cha của Ju Tae Seon là nạn nhân trong một vụ sát hại, còn cha của Lee Chae Ha lại chính là hung thủ. Sau quá trình làm việc cùng nhau, cả hai hóa giải hận thù rồi nảy sinh tình cảm với đối phương.

Dù là bộ phim ngắn nhưng chất lượng của Lời đề nghị của công tố viên được đánh giá cao. Trong đó, diễn xuất tinh tế của Kim Yoon Sik đạt được sự công nhận của khán giả. Hình ảnh công tố viên sắc bén, lạnh lùng nhưng cũng chất chứa nhiều cảm xúc được nam diễn viên thể hiện tự nhiên. Trái ngược với vẻ lầm lì trên phim, ngoài đời, Kim Yoon Sik lại là người hài hước, dễ xấu hổ.

Kim Yoon Sik gây sốt với vai công tố viên điển trai.

Bên cạnh đó, Kim Yoon Sik tập hợp nhiều yếu tố thu hút của một người bạn trai lý tưởng như chiều cao nổi bật (1,88 m), làn da trắng sáng, nụ cười quyến rũ, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, tính cách lạc quan, làm việc chuyên nghiệp, ngũ quan giống như một người mang dòng máu lai, phù hợp thẩm mỹ của khán giả nhiều nước.

Chính vì vậy, Kim Yoon Sik nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng sau thành công của phim. Trước khi chiếu Lời đề nghị của công tố viên, lượt theo dõi trang cá nhân của anh chỉ khoảng 64.000, nhưng chỉ sau một tháng, anh đã đạt hơn 500.000 fan.

Kim Yoon Sik chia sẻ anh từng mắc hội chứng Tourette là bệnh lý hệ thần kinh khiến bị co giật khi còn nhỏ. Do đó, nam nghệ sĩ học nhiều loại hình nghệ thuật và thể thao như học vẽ tranh, chơi daegeum, học piano, luyện Hapkido, Kendo... để giải tỏa, bộc lộ cảm xúc theo nhiều cách khác nhau, làm thuyên giảm các triệu chứng của Tourette.

Hiện tại, tình trạng bệnh của Kim Yoon Sik đã ngày càng tốt hơn, anh cùng tìm thấy tình yêu với diễn xuất.