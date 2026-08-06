Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt người loan tin Mỹ thiếu đạn dược

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này sở hữu "số lượng đạn dược khổng lồ", đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt những ai loan tin đang có tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đưa ra những bình luận này trên mạng xã hội, chỉ vài giờ sau khi tờ Washington Post đưa tin giữa ông và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã xảy ra bất đồng về tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí như tên lửa dẫn đường tầm xa và tên lửa đánh chặn phòng không. Tình trạng này có nguy cơ hạn chế các lựa chọn quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump viết thêm trên nền tảng Truth Social, rằng "các công ty quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất lớn nhất trong lịch sử”.

Ông cho biết, những người làm rò rỉ các thông tin “được cho là phản quốc” hiện đang bị truy tìm, đồng thời nói thêm: "Sẽ có những bản án tù dài hạn được đề nghị áp dụng!"

Theo tờ Washington Post, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với Bộ trưởng Hegseth bên lề một cuộc họp Nội các vào tuần trước, cho rằng mình đã bị cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Dẫn lời một nguồn tin, tờ báo này cho biết sự thiếu hụt các loại tên lửa chủ lực và hệ thống phòng không là một trong những lý do khiến Tổng thống Trump hủy bỏ các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những ngày gần đây.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã chỉ trích bài báo và khẳng định thông tin này không đúng sự thật.

Trước đó, Tổng thống Trump từng bác bỏ những lo ngại về vấn đề nguồn cung đạn dược. Tuần trước, ông nói với tờ Wall Street Journal rằng Mỹ sở hữu "lượng đạn dược nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới".

Theo các tài liệu được trình lên Quốc hội, khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 67 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đề xuất cho năm tài chính này bao gồm 18,2 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ các loại vũ khí đánh chặn tiên tiến nhất của Mỹ, bao gồm tên lửa Patriot, tên lửa Tomahawk của Hải quân và hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD của Lục quân.

Đề xuất này phản ánh những lo ngại về kho dự trữ vũ khí trong bối cảnh quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran, cũng như đánh chặn những đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của nước này nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.