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Giải trí

Đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân đưa “Giấc mơ là ốc sên” tranh giải tại Toronto 2026

P.V

Phim ngắn “Giấc mơ là ốc sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tiếp tục được đề cử hạng mục Short Cuts - hạng mục chính thức cho phim ngắn tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026.

Tối ngày 05/08, Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 51 chính thức công bố danh sách các tác phẩm được đề cử năm nay. Theo đó, phim ngắn “Giấc Mơ Là Ốc Sên” (The Dream Is A Snail) của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, một trong 5 đạo diễn xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ 2025, đã được lựa chọn tranh tài tại Short Cuts - hạng mục phim ngắn chính thức của TIFF. Đặc biệt, phim sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại khu vực Bắc Mỹ (North American Premiere) trong khuôn khổ liên hoan phim.

Năm nay, hạng mục Short Cuts giới thiệu 45 phim ngắn đến từ 30 quốc gia, được tuyển chọn vào 7 chương trình, quy tụ những tác phẩm nổi bật thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim thể nghiệm. Trong đó, “Giấc Mơ Là Ốc Sên” được lựa chọn vào chương trình Strange Cuts – tuyển tập dành cho những tác phẩm mang màu sắc độc đáo, táo bạo và giàu tính sáng tạo.

Không chỉ là một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, TIFF còn là bệ phóng của nhiều nhà làm phim quốc tế. Tại đây, “Giấc Mơ Là Ốc Sên” sẽ tranh giải Best International Short Film thuộc hệ thống Short Cuts Awards. Tác phẩm giành giải Best International Short Film sẽ đủ điều kiện xét tuyển tranh giải Oscars.

“Giấc mơ là ốc sên” trong danh sách tác phẩm đề cử tại LHP Toronto 2026.
“Giấc mơ là ốc sên” trong danh sách tác phẩm đề cử tại LHP Toronto 2026.

Bước ra từ Dự án phim ngắn CJ mùa 6 (2025), "Giấc mơ là ốc sên" là một trong 5 dự án xuất sắc nhất nhận được 300 triệu đồng kinh phí sản xuất cùng sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện từ chương trình. Ekip làm phim còn được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời nhận sự cố vấn xuyên suốt trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

“Giấc mơ là ốc sên” có thời lượng 16 phút, xoay quanh Huy - một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân. Phim được trau chuốt hình ảnh bởi Chananun Chotrungroj (đạo diễn hình ảnh phim “Người Vợ Ba”), khắc họa hành trình của những người trẻ mắc kẹt giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, nhà sản xuất Thảo Quyên và DOP Chananun Chotrungroj tại LHP Cannes 2026. Nguồn ảnh: NVCC.
Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, nhà sản xuất Thảo Quyên và DOP Chananun Chotrungroj tại LHP Cannes 2026. Nguồn ảnh: NVCC.

Bà Jeong Jiyoung, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi các tác phẩm bước ra từ Dự án phim ngắn CJ liên tiếp chinh phục các liên hoan phim quốc tế danh giá hàng đầu. Thành công của “Giấc mơ là ốc sên” một lần nữa khẳng định sứ mệnh của chương trình trong việc tìm kiếm, ươm mầm và tạo dựng bệ phóng vững chắc để các tài năng điện ảnh trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới".

Việc liên tiếp góp mặt tranh tài tại LHP Cannes 2026 và giờ đây là LHP Toronto 2026 đã nối dài chuỗi thành tích quốc tế rực rỡ của "Giấc mơ là ốc sên", đồng thời minh chứng cho hiệu quả thiết thực của Dự án phim ngắn CJ. Khởi xướng từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, qua 6 mùa tổ chức, chương trình đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn, đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ và đưa nhiều tác phẩm xuất sắc ghi danh tại hơn 60 LHP quốc tế uy tín.

Tiếp nối hành trình đó, Dự án phim ngắn CJ mùa 7 (2026) đang bước vào giai đoạn quan trọng khi vừa hoàn thành Vòng Thuyết trình và chuẩn bị công bố Top 5 dự án xuất sắc nhất - những gương mặt tiếp theo sẽ được đồng hành để hiện thực hóa giấc mơ điện ảnh và viết tiếp hành trình vươn tầm quốc tế.

Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 51 sẽ diễn ra từ 10/09 đến 20/09/2026 tại Toronto, Canada. TIFF là một trong những liên hoan phim danh giá và có sức ảnh hưởng lớn tại Bắc Mỹ, là nơi quy tụ nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh thế giới, đồng thời là bệ phóng quan trọng cho các bộ phim trong mùa giải thưởng quốc tế.

P.V
#đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân #phim ngắn tranh giải TIFF 2026 #Dự án phim ngắn CJ 2025 #thành tích quốc tế của phim Việt #quy trình sản xuất và đào tạo điện ảnh

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