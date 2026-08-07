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Pháp luật

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Người phụ nữ giả danh cán bộ công an lừa đảo 400 triệu đồng

Nguyễn Thảo

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk giả danh là cán bộ công an, hứa hẹn chạy án cho một người đàn ông rồi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Ngày 7/8, thông tin từ văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy (37 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Văn Thị Thuý. Ảnh: Công an.

Theo điều tra ban đầu, Thúy là người không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2025, khi biết anh H. (33 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thuý đã gặp gỡ, đưa ra thông tin gian dối, bản thân mình là cán bộ công an, có nhiều mối quan hệ. Thuý hứa hẹn sẽ "chạy án" được cho anh H. Anh H. phải đưa cho Thúy 400 triệu đồng.

Tin tưởng nên anh H. đã đưa cho Thuý số tiền trên. Sau khi biết cơ quan Cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc có liên quan đến mình thì Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thúy đang lẩn trốn tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội nên đã cử 1 tổ công tác ra Hà Nội triệu tập về Đắk Lắk để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Thảo
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