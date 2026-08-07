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Pháp luật

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Đường dây khai thác cát trái phép thu lợi hàng tỷ đồng

Phùng Quang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trần Đình Duy và khởi tố hai đồng phạm trong vụ khai thác cát trái phép trên sông Cái. Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động từ cuối năm 2024, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Đình Duy (SN 1986, trú phường Tây Nha Trang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Bùi Khắc Vinh (SN 1975) và Nguyễn Đỗ Công Thành (SN 2003, cùng trú tại Khánh Hòa). Hai bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

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Hiện trường hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép quy mô lớn tại khu vực bờ sông thuộc Tổ dân phố Võ Cang của các đối tượng. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 4/2026, trong quá trình tuần tra trên sông Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một ghe tự chế đang bơm hút cát lên ba xe ben tại khu vực bờ sông thuộc tổ dân phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai xe tải đã chứa khoảng 10m³ cát ướt. Toàn bộ khu vực tập kết cát nằm trong cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng do Duy làm chủ. Những người liên quan không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản cũng như hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2024 đến ngày 24/4/2026, Duy đã tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua phường Tây Nha Trang và khu vực huyện Diên Khánh (cũ). Cát sau khi khai thác được bơm trực tiếp từ ghe lên xe ben để vận chuyển đi tiêu thụ, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy của sông.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Duy nhiều lần bị xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép. Tháng 2/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt Duy về hành vi khai thác cát không có giấy phép. Đầu năm 2026, Duy tiếp tục bị xử phạt vì mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; đến tháng 4/2026 lại bị xử lý do mua bán, tàng trữ, tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định Bùi Khắc Vinh biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số cát nhưng vẫn tổ chức phương tiện, nhân công vận chuyển đi tiêu thụ; đồng thời trực tiếp tìm khách hàng, giao nhận và thanh toán tiền bán cát với Duy.

Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Công Thành tham gia quản lý hoạt động khai thác, ghi chép sổ sách, quản lý tiền bán cát, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền và thực hiện việc cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can đã giúp đường dây khai thác cát trái phép hoạt động trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #khởi tố bị can #khai thác cát trái phép

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