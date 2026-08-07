Tuyên án tử hình 3 kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 7/8, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ án mua bán trái phép 56,5kg ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia.

Hồ Thanh Sang - chủ mưu cầm đầu vụ án và các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt 3 án tử hình vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với các bị cáo ngụ TPHCM gồm Hồ Thanh Sang (SN 1993), Nguyễn Cao Minh (SN 2000) và Phan Quốc Khánh (2000).

HĐXX cũng tuyên phạt 7 bị cáo khác mức án án tù chung thân, phạt 7 và 8 năm tù đối với 2 bị cáo, cùng tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó cơ quan chức năng. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Theo HĐXX, trong vụ án này có 3 bị cáo giữ vai trò cầm đầu, tổ chức hoặc trực tiếp thực hiện việc mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình nhằm loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX xem xét vai trò, mức độ tham gia, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tuyên các mức án tù từ nhiều năm đến chung thân, bảo đảm đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nguyên tắc cá thể hóa hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu đường dây là bị cáo Hồ Thanh Sang. Sang đã thiết lập kênh điều hành ngầm trên ứng dụng Telegram để móc nối với các đối tượng từ Campuchia đưa ma túy về TPHCM tiêu thụ.

Trợ thủ đắc lực giúp sức phân phối kho hàng là bị cáo đồng phạm, nhận nhiệm vụ vận chuyển, cất giấu và giao ma túy cho các "đại lý" cấp dưới qua xe công nghệ.

Diễn biến vụ án thể hiện, vào tháng 10/2024, Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp cùng Bộ Công an bắt quả tang Trần Lê Duy (bị cáo SN 1998, ngụ TPHCM) khi đang giao kiện hàng chứa 5kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp 4 địa điểm cất giấu hàng tại TPHCM và Bình Dương (cũ), thu giữ tổng cộng hơn 35,5kg MDMA (thuốc lắc), 12,8kg Ketamine, 8,2kg Methamphetamine cùng hàng nghìn gói ma túy mới dạng "nước vui".

Tổng số lượng ma túy tang vật bị tịch thu trong vụ án lên đến hơn 56,5kg các loại.