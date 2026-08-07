Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học

Minh Hạnh

TPO - Sáu người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương sau khi tiếng súng vang lên tại trường Debsirin Nonthaburi (huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan) sáng 7/8.

6180585.jpg
Nghi phạm vụ tấn công. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm vụ nổ súng - một học sinh trung học - sau đó được tìm thấy đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 7.

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 10h sáng, khi các tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo về tiếng súng nổ bên trong ngôi trường trung học nổi tiếng này. Một học sinh tại trường cho biết tay súng - mặc đồng phục thể dục màu tím - đã bắn hàng chục phát đạn trong khuôn viên trường.

Theo các báo cáo, những người thiệt mạng bao gồm ba giáo viên, ba học sinh và nghi phạm. 15 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

c1-3297975-1200.jpg
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bangkok Post)
6180602.jpg
Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm được xác định là một học sinh lớp 9, mang theo súng ngắn 9mm. Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã tử vong do tự sát. Động cơ của nghi phạm hiện chưa được xác định.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ tán học sinh, nhân viên và thiết lập vành đai an ninh quanh khuôn viên trường.

hpgiprtbiaap65q.jpg
hpgip0zaeaawpti.jpg
hpgio0ebcaaf2xe.jpg
Hình ảnh khẩu súng gây án. (Ảnh: X)

Giới chức địa phương kêu gọi người dân ngừng phát trực tiếp vụ việc và tránh xa khu vực lân cận để không gây cản trở lực lượng chức năng.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một tay súng 17 tuổi đã xông vào một trường học ở huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla) gây thương tích cho cả nhân viên và học sinh. Hiệu trưởng nhà trường sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng, còn nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hồi tháng 10/2022, 37 người - trong đó có 22 trẻ em - đã thiệt mạng khi một cựu cảnh sát mang theo súng và dao tấn công một trung tâm chăm sóc trẻ em tại tỉnh Nong Bua Lam Phu.

Minh Hạnh
Bangkok Post
#Thái Lan #xả súng #nghi phạm #học sinh trung học #xả súng tại trường học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe