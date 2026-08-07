Trà Không Đường TH true TEA: Thức uống thanh mát ‘bỏ túi’ của giới trẻ

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tìm kiếm một thức uống giải nhiệt thanh mát, để giữ cơ thể luôn nhẹ nhàng, tỉnh táo là ưu tiên của nhiều người. Đó là lý do Trà không đường TH true TEA trở thành người bạn đồng hành trên bàn làm việc hay trong các buổi tập luyện thể thao, mang đến trải nghiệm sảng khoái tự nhiên cùng cam kết “3 không”: không đường, không calo và không chất bảo quản.

Trà không đường TH true TEA có hai hương vị: Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường

Gồm hai hương vị Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường, điểm khác biệt chinh phục người tiêu dùng của sản phẩm này chính là vị trà đậm đà cùng cảm giác thanh mát trong từng ngụm thưởng thức, được tạo nên từ những lá trà và các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hương liệu và không chất tạo ngọt tổng hợp.

Sản phẩm được ủ kỹ lưỡng bằng nguồn nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An), kết hợp cùng dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ CHLB Đức, ứng dụng công nghệ tiệt trùng và chiết rót vô trùng nhằm lưu giữ tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên của trà.

Sản phẩm được sản xuất từ những lá trà và các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, được tuyển chọn theo quy trình chuẩn chất lượng của TH.

Việc ra mắt Trà không đường TH true TEA tiếp tục nối dài định hướng phát triển các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua, với mục tiêu góp phần cân chỉnh thói quen dinh dưỡng cân bằng hơn cho cộng đồng.

Với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, từ nền tảng là quy trình sản xuất khép kín công nghệ cao, cùng với Thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến nay danh mục sản phẩm của TH đã mở rộng với hơn 200 sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng trong vòng đời của con người, theo định hướng tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. TH là đơn vị tiên phong trong ngành sữa giới thiệu ra thị trường sản phẩm sữa tươi thanh trùng nguyên chất không đường từ những ngày đầu thành lập. Năm 2025, trong số những sản phẩm từ sữa và đồ uống TH mới ra mắt, gần 50% số lượng sản phẩm có công thức ít đường, giảm đường hoặc không đường.

Các sản phẩm như sữa hạt TH true NUT, sữa yến mạch TH true OAT và nay là Trà không đường TH true TEA đều không bổ sung đường tinh luyện. Các dòng sản phẩm sữa chua, sữa tươi, sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cũng được cải tiến liên tục, có các phiên bản ít đường, không đường.

Thông qua định hướng phát triển sản phẩm, TH góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng khoa học hơn, lành mạnh hơn, qua đó hỗ trợ phòng ngừa những bệnh mãn tính không lây của thế kỷ 21 như tiểu đường, béo phì, tim mạch… đồng thời thể hiện vai trò tiên phong với tư cách "chuyên gia dinh dưỡng" trong ngành.

Việc ra mắt Trà không đường TH true TEA tiếp tục nối dài định hướng phát triển các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua

Cùng với việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng các chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Thông qua các hội thảo quốc tế, chuỗi tư vấn dinh dưỡng, cùng việc tài trợ hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt” trên sóng Đài truyền hình quốc gia (gồm “Dinh dưỡng cho người Việt”, “Vì tầm vóc Việt”, “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween” và nhiều chương trình khác), cũng như các hoạt động tư vấn tại hệ thống TH true mart…, TH góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học đến đông đảo người dân. Các hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và sự thấu hiểu thị trường đã giúp TH trở thành đơn vị dẫn dắt sự thay đổi hành vi tiêu dùng trên diện rộng./.