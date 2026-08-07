Hơn 1.500 'lực sĩ nhí' BioAmicus chuẩn bị tranh tài, hướng tới kỷ lục Việt Nam 2026

Trong hai ngày 15 và 16/8 tới, tại Aeon Mall Tân Phú Celadon sẽ diễn ra cuộc thi "Em bé cử tạ" do BioAmicus tổ chức với quy mô dự kiến hơn 1.500 thí sinh. Sự kiện không chỉ tạo nên sân chơi vận động độc đáo cho các gia đình có con nhỏ mà còn hướng tới mục tiêu xác lập kỷ lục Việt Nam 2026.

Hơn 1.500 em bé đăng ký tham gia “Em bé cử tạ”

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, dù chưa chính thức diễn ra, cuộc thi “Em bé cử tạ" đã ghi nhận không khí đăng ký vô cùng sôi nổi với hơn 1.500 bé trong độ tuổi từ 7 đến 24 tháng tham gia.

Hơn 1.500 lực sĩ nhí dự kiến tranh tài tại Festival BioAmicus DHA không tanh

Để đảm bảo tính phù hợp với từng giai đoạn phát triển thể chất của trẻ, các "lực sĩ nhí" sẽ được chia thành 4 hạng đấu:

● Hạng A: 7 - 11 tháng tuổi

● Hạng B: 12 - 16 tháng tuổi

● Hạng C: 17 - 21 tháng tuổi

● Hạng D: 22 - 24 tháng tuổi

Được biết, đây là điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026.

Song song với công tác chuẩn bị sân chơi, nhãn hàng BioAmicus cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Nếu thành công, đây sẽ chính thức trở thành cuộc thi "Em bé cử tạ" có số lượng trẻ em tham gia đông nhất Việt Nam trong năm 2026.

Thử thách vận động dành riêng cho trẻ nhỏ

Theo đại diện BioAmicus, "Em bé cử tạ" không phải là màn so kè về sức mạnh thể chất thông thường. Toàn bộ thử thách được thiết kế như một hoạt động vận động phù hợp với trẻ trong những năm đầu đời.

Đại diện BioAmicus cho biết thêm: Ý tưởng cuộc thi xuất phát từ góc nhìn, một em bé được chăm sóc dinh dưỡng não bộ đầy đủ ngay từ khi chào đời sẽ sở hữu nền tảng vững chắc để phát triển khả năng phản xạ linh hoạt, phối hợp vận động tốt và tự tin khám phá thế giới xung quanh.

Mỗi lần bé nâng thành công chiếc tạ không chỉ mang lại tiếng cười cho gia đình, mà còn là cột mốc mang tính biểu tượng – ghi dấu sự kết nối kỳ diệu giữa trí tuệ, thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hướng tới lan tỏa thông điệp phát triển toàn diện

Không dừng lại ở một kỷ lục về số lượng, tham vọng của ban tổ chức là biến sự kiện trở thành ngày hội ý nghĩa dành cho các gia đình có con nhỏ.

Thông qua cuộc thi và không khí rộn ràng của Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026, BTC mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của DHA đối với não bộ trong những năm tháng đầu đời.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng bỉm sữa, ngày hội hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ tại TP.HCM trong tháng 8 này, đồng thời ghi dấu một kỷ lục Việt Nam đầy ấn tượng và giàu giá trị nhân văn.