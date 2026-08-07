Tổng thống Trump bực bội vì lộ tin về kho đạn dược Mỹ

TPO - Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện tức giận khi thông tin về kho đạn dược của Mỹ đang suy giảm bị tiết lộ. Ông cho rằng điều đó khiến nước Mỹ trông yếu thế vào thời điểm then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Vấn đề này là chủ đề trọng tâm trong cuộc họp nội các tại Trại David tuần trước, khi Tổng thống Trump thể hiện thái độ thất vọng trong lúc nói đến các bài báo viết về tình trạng kho đạn dược của Mỹ suy giảm.

CNN dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cuộc họp cho biết, ông Trump đã nắm rõ những khó khăn liên quan đến kho đạn dược của Mỹ từ nhiều tháng trước, và không hề bất ngờ trước các báo cáo.

Tuy nhiên, ông tức giận vì những thông tin này bị công khai đúng vào thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc chiến với Iran và ngày càng gây chú ý, trong khi ông muốn thể hiện hình ảnh nước Mỹ ở vị thế mạnh.

“Mỹ có lượng ‘đạn dược’ khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại nhất định. Ngoài ra, lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và vận chuyển về Mỹ khi cần thiết. Các công ty quốc phòng đang xây dựng số nhà máy và cơ sở sản xuất nhiều nhất trong lịch sử đất nước”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngay sau nửa đêm 6/8.

Dù vậy, ông dường như cũng thừa nhận rằng ít nhất một phần thông tin về tình trạng kho đạn dược là chính xác.

Ông tuyên bố chính quyền sẽ tìm cách áp “các bản án tù dài hạn” với những người làm rò rỉ thông tin này.

Các quan chức Nhà Trắng khẳng định cho đến nay, sự tức giận của Tổng thống Trump không nhắm trực tiếp vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Trong một bài đăng khác trên Truth Social ngày 6/8, Tổng thống Trump nói rằng ông “vô cùng hài lòng với công việc mà ông Pete Hegseth đang làm”.

Theo các quan chức, ông Trump đã giao Bộ Tư pháp truy tìm những cá nhân mà ông gọi là “phản quốc” trong chính quyền, vì đã tiết lộ thông tin.

Trong mấy tuần qua xuất hiện hàng loạt bài báo nói về tình trạng quân đội Mỹ đang thiếu đạn dược.

CNN tuần này dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% số tên lửa đánh chặn THAAD so với lượng lưu kho trước chiến tranh, cùng khoảng một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra, Mỹ sở hữu khoảng 2.200 tên lửa Patriot (thuộc 2 phiên bản hiện đại nhất) và 452 tên lửa THAAD trong kho dự trữ.

Những con số này không chỉ khiến giới chức Mỹ lo ngại mà còn gây chú ý với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh. Họ đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hệ thống phòng không có thể ảnh hưởng đến khả năng đối phó với các đòn trả đũa từ Iran, nếu Tổng thống Mỹ Trump quyết định leo thang xung đột.

Theo một quan chức khu vực am hiểu tình hình, Iran đã cảnh báo các nước vùng Vịnh rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng việc tấn công các cơ sở năng lượng hoặc nhà máy khử mặn trong khu vực. Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Ả-rập Xê-út về cuộc chiến.

Các quan chức Nhà Trắng suy đoán rằng thông tin rò rỉ xuất phát từ những người phản đối chiến tranh trong chính quyền. Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, những người đó muốn gây sức ép buộc ông Trump rút khỏi cuộc chiến.