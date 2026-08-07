Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Video

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM:

Clip: Người phụ nữ đi chợ bất ngờ bị đâm trọng thương

An Yên

TPO - Đang đi chợ thì bất ngờ một phụ nữ bị người đàn ông đâm trọng thương bằng hung khí và đánh liên tiếp đến bất tỉnh.

Clip hiện trường vụ việc

Tối 6/8, Công an phường Tam Long (TPHCM) phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ bất ngờ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích nặng tại chợ Hòa Long.

img-2030.jpg
Hiện trường vụ việc. Hình ảnh trích xuất từ clip

Theo hình ảnh camera an ninh và người dân trong khu vực kể lại, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, khi một người phụ nữ mặc đồ bộ màu đen di chuyển qua cổng vào chợ Hòa Long, thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, đội nón trắng lao ra, tay cầm vật giống như dao đâm liên tiếp 3 nhát vào phía trước (vùng ngực, bụng) của người phụ nữ.

Sau đó tiếp tục dùng một đoạn cây (giống như ống kim loại) đánh liên tiếp nhiều lần đến khi nạn nhân bất tỉnh, mất nhiều máu. Người đàn ông này dùng hung khí đe dọa những người có ý định can ngăn.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế người đàn ông, đồng thời đưa người phụ nữ đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Tam Long đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh để xử lý hung thủ theo quy định.

Được biết, hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm.

An Yên
#người phụ nữ #hung khí #trọng thương #bất tỉnh #chợ Hòa Long #TPHCM #Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe