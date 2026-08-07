TPHCM: Clip: Người phụ nữ đi chợ bất ngờ bị đâm trọng thương

TPO - Đang đi chợ thì bất ngờ một phụ nữ bị người đàn ông đâm trọng thương bằng hung khí và đánh liên tiếp đến bất tỉnh.

Clip hiện trường vụ việc

Tối 6/8, Công an phường Tam Long (TPHCM) phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ bất ngờ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích nặng tại chợ Hòa Long.

Hiện trường vụ việc. Hình ảnh trích xuất từ clip

Theo hình ảnh camera an ninh và người dân trong khu vực kể lại, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, khi một người phụ nữ mặc đồ bộ màu đen di chuyển qua cổng vào chợ Hòa Long, thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, đội nón trắng lao ra, tay cầm vật giống như dao đâm liên tiếp 3 nhát vào phía trước (vùng ngực, bụng) của người phụ nữ.

Sau đó tiếp tục dùng một đoạn cây (giống như ống kim loại) đánh liên tiếp nhiều lần đến khi nạn nhân bất tỉnh, mất nhiều máu. Người đàn ông này dùng hung khí đe dọa những người có ý định can ngăn.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế người đàn ông, đồng thời đưa người phụ nữ đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Tam Long đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh để xử lý hung thủ theo quy định.

Được biết, hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm.