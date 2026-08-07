Tạm giữ người đàn ông bạo hành con gái của người tình

TPO - Công an TP.Đồng Nai tạm giữ người đàn ông đã có hành động dùng roi đánh con gái riêng của người tình.

Video ghi lại cảnh đối tượng Long bạo hành con gái riêng của người tình

Tối 6/8, Công an phường Bình Phước, TP.Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Dương Đại Long (29 tuổi, quê TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành con riêng của người tình.

Đối tượng Long dùng roi đánh con gái của người tình (ảnh trích từ video)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu P.G.K.L. (11 tuổi), sống cùng mẹ ruột là bà Đ.T.M.L. (35 tuổi) tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước.

Ngày 30/7, ông Đ.T.T. (36 tuổi, ngụ cùng phường) là cậu ruột bé L. đã đưa cháu đến Công an phường Bình Phước trình báo việc cháu bị bạo hành trong thời gian dài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, bước đầu xác định Dương Đại Long là người đã nhiều lần đánh đập cháu bé, gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận có quan hệ tình cảm với bà M.L. và sống chung như vợ chồng từ năm 2021. Gần đây, do cháu L. bị giáo viên dạy thêm phản ánh học lực yếu, Long thường xuyên kiểm tra việc học của cháu vào ban đêm.

Các thương tích còn trên tay cô bé 11 tuổi sau những trận đòn của người tình của mẹ

Trong quá trình “kèm học”, Long đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé bất chấp nạn nhân quỳ lạy, khóc lóc van xin.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, trong các tối 27, 28 và 29/7, Long liên tục có hành vi bạo hành như nhéo tai, tát vào mặt khiến cháu L. khóc thét vì đau đớn. Có thời điểm, đối tượng còn đánh mạnh vào mặt khiến cháu bị chảy máu mũi.

Đến tối 30/7, lợi dụng lúc Long đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của người dân gần nhà để gọi cho ông T. là cậu ruột để cầu cứu. Nhận được tin, ông T. lập tức đến đón cháu và đưa đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.