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Trấn Thành trở lại mùa phim Tết

Trạch Dương

TPO - Trấn Thành vừa tổ chức lễ khai máy "Em" - phim điện ảnh dự kiến ra rạp dịp Tết 2027. Nam đạo diễn đánh tiếng việc tiếp tục nhảy vào cuộc đua phòng vé đầu năm sau thành công gần 450 tỷ đồng của "Thỏ ơi".

Trấn Thành vừa tổ chức lễ khai máy phim điện ảnh Em. Nam đạo diễn nói anh vốn chuẩn bị kịch bản khác cho mùa phim Tết. Nhưng cảm hứng với câu chuyện của Em mạnh đến mức phải dời dự án, quyết định đưa Em ra rạp mùa phim Tết Nguyên đán 2027.

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Nam đạo diễn chia sẻ mọi thứ gấp rút, nhiều vị trí quyết định sát ngày khởi quay. “Kể cả nhân sự, diễn viên, có nhiều người được lựa chọn vào phút cuối. Tôi tin vào sắp đặt của vũ trụ. Những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả”.

Hiện Trấn Thành chưa tiết lộ vai trò của anh trong phim ngoài vị trí đạo diễn. Quy mô đầu tư và thời điểm phát hành cụ thể cũng được giữ kín.

Trước khi thực hiện Em, Trấn Thành tham gia dự án điện ảnh tại Hàn Quốc. Nam đạo diễn cho biết học được nhiều thứ sau khi làm việc cùng ê-kíp quốc tế.

“Họ làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao. Tôi ngưỡng mộ người đặt trách nhiệm lên đầu, hy vọng ê-kíp của Em làm tốt nhất có thể ở dự án này”, Trấn Thành chia sẻ.

Em là dự án điện ảnh thứ năm trong chuỗi phim được Trấn Thành chuẩn bị cho mùa phim nghìn tỷ lớn lớn năm. Việc khai máy Em cho thấy Trấn Thành tiếp tục đặt trọng tâm vào thị trường phim Tết. Nam đạo diễn đã sớm phát tín hiệu trở lại, hướng đến việc nối dài chuỗi thành tích phòng vé đầu năm.

Bộ phim gần nhất của đạo diễn là Thỏ ơi, ra mắt dịp Tết 2026. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, giật gân và được dán nhãn 18+. Đây là hướng đi khác so với những bộ phim gia đình từng làm nên tên tuổi của anh.

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Loạt phim Tết giúp Trấn Thành giữ kỷ lục đạo diễn đầu tiên vượt mốc doanh thu 2.000 tỷ đồng.

Thỏ ơi đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng. Phim vượt thành tích của Bố già và nằm trong nhóm tác phẩm Việt ăn khách nhất năm 2026. Trước đó, Trấn Thành liên tục đứng đầu phòng vé Tết với Nhà bà Nữ năm 2023, Mai năm 2024 và Bộ tứ báo thủ năm 2025. Thỏ ơi tiếp tục dẫn đầu mùa phim Tết 2026.

Tác phẩm của Trấn Thành giữ vị trí số một phòng vé bốn mùa Tết liên tiếp. Chưa đạo diễn Việt nào duy trì được chuỗi thành tích tương tự. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, giữ kỷ lục doanh thu đối với phim Việt phát hành dịp Tết. Chuỗi phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủThỏ ơi cũng đưa tổng doanh thu phim do Trấn Thành đạo diễn vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

Trạch Dương
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