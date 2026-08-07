Sau khi gỡ 19 ca khúc, MCK hủy đêm diễn tại TPHCM

Tối 7/8, ban tổ chức một sự kiện âm nhạc ở TPHCM thông báo rapper MCK sẽ không tham gia biểu diễn. Thông tin được đưa ra chỉ một ngày trước đêm diễn, thu hút sự chú ý của khán giả, nhất là trong bối cảnh nam rapper vừa có động thái gỡ hàng loạt ca khúc thuộc album HVL sau những tranh cãi liên quan đến nội dung.

MCK cho biết quyết định vắng mặt xuất phát từ việc anh và ê-kíp dồn toàn lực cho quá trình chỉnh sửa album HVL. Nam rapper chia sẻ khối lượng công việc sản xuất lớn, đòi hỏi sự tập trung và đầu tư toàn thời gian. Vì vậy, anh cho rằng nếu vẫn tham gia biểu diễn ở thời điểm hiện tại sẽ khó mang đến phần trình diễn trọn vẹn và chỉn chu như mong muốn.

Rapper MCK xin lỗi vì rút khỏi đêm nhạc ở TPHCM ngày 8/8.

"Việc xuất hiện khi chưa có sự chuẩn bị tốt nhất luôn là điều không xứng đáng với mọi người", MCK chia sẻ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì lỡ hẹn tại TPHCM.

MCK cũng bày tỏ sự trân trọng đối với ban tổ chức, dàn nhạc giao hưởng gồm 99 nghệ sĩ, dàn hợp xướng cùng các nghệ sĩ khách mời đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho chương trình. Anh hy vọng khán giả có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn dù thiếu vắng mình.

Theo chia sẻ của nam rapper, anh và ê-kíp đang làm việc với ban tổ chức để thống nhất phương án tổ chức một chương trình khác tại TPHCM trong thời gian sớm nhất nhằm bù đắp cho người hâm mộ. MCK khẳng định mong muốn được trở lại với một phần biểu diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa album.

Về phía ban tổ chức, đơn vị này xác nhận việc MCK rút khỏi chương trình là thay đổi ngoài mong muốn của cả hai bên. Ê-kíp gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé với kỳ vọng được theo dõi phần trình diễn của nam rapper.

Ban tổ chức cho biết đã làm việc với MCK để thống nhất phương án hỗ trợ quyền lợi cho người xem. Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp tổ chức một chương trình riêng tại TPHCM dành miễn phí cho toàn bộ khán giả đã mua vé. Thời gian cụ thể sẽ được công bố sau khi các bên hoàn tất công tác chuẩn bị.

Gần đây, MCK gỡ 19 trong tổng số 30 ca khúc của album HVL khỏi các nền tảng phát hành trực tuyến để chỉnh sửa nội dung. Album phát hành đầu tháng 7 nhanh chóng tạo sức hút về lượt nghe nhưng cũng gây nhiều tranh luận khi một số ca khúc và MV bị cho là chứa hình ảnh, ca từ phản cảm hoặc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp với một bộ phận công chúng.

Sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, MCK đã hai lần lên tiếng xin lỗi khán giả, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình sáng tạo và phát hành sản phẩm. Anh cho biết dù đã gắn cảnh báo về nội dung nhạy cảm ở một số MV, bản thân vẫn chưa lường hết khả năng các sản phẩm có thể tiếp cận nhiều nhóm khán giả, trong đó có người xem chưa phù hợp.

Nam rapper khẳng định việc gỡ các bản ghi hoàn toàn là quyết định chủ động nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Anh cho biết sẽ chỉnh sửa, loại bỏ các ngôn từ chưa phù hợp trước khi cân nhắc phát hành trở lại, đồng thời yêu cầu dừng việc khai thác và lưu hành các phiên bản cũ trên các nền tảng số. MCK cũng đề nghị người hâm mộ không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng và tránh các phản ứng quá khích nhằm vào những cá nhân, tổ chức liên quan.