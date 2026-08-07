Làn sóng chỉ trích ập vào BlackPink

TPO - YG thông báo 4 thành viên BlackPink có mặt đông đủ tại sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt nhóm. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn chỉ trích BlackPink và công ty chủ quản.

BlackPink đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động vào ngày 8/8. Trước đó, YG Entertainment thông báo tổ chức buổi Meet & Greet nhưng chỉ đón 40 khán giả. Đây là lý do khiến YG và 4 thành viên trong nhóm hứng chỉ trích từ khán giả.

Đối với nhóm nhạc sở hữu lượng fan lên đến hàng chục triệu người trên toàn cầu, sự kiện fan meeting chỉ 40 người có quy mô quá ít ỏi. Một số khán giả gọi đây là sự xúc phạm cho tình yêu kéo dài một thập kỷ với BlackPink.

﻿ BlackPink tái hợp đủ trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập.

Thông báo ban đầu từ phía YG còn mập mờ về sự xuất hiện của đầy đủ 4 thành viên. Công ty quản lý của BlackPink cho biết họ phụ thuộc vào lịch trình cá nhân của 4 thành viên, do đó không thể cam kết cả Jisoo, Jennie, Rose và Lisa cùng đứng chung một sân khấu trong cột mốc đáng nhớ của nhóm.

Một khán giả chỉ trích 4 thành viên BlackPink: "Họ quên mất sự nổi tiếng bắt đầu từ đâu rồi à? Từ bước đệm thành công ở BlackPink, các cô gái mới rẽ sang sự nghiệp solo. Giờ đây, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, đều nổi tiếng và không cần bận tâm đến dấu mốc 10 năm thành lập nhóm?".

YG bị cáo buộc lợi dụng sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập của BlackPink để trục lợi. Thay vì phát hành các sản phẩm âm nhạc đặc biệt, tổ chức concert miễn phí hay một buổi livestream tương tác toàn cầu, YG lại liên tục quảng bá cho các dự án bán vật phẩm độc quyền (merchandise) đắt đỏ và các tính năng thu phí trên nền tảng Weverse.



Những fan của BlackPink tham gia nền tảng Weverse mới có cơ hội săn vé tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm. Tuy nhiên, chỉ có 40 suất cho khán giả may mắn, đây là tỷ lệ chọi quá cao so với sức hút của BlackPink tại Hàn Quốc, ở châu Á và toàn cầu.

Từ năm 2023, 3/4 thành viên BlackPink là Jennie, Lisa và Jisoo lập công ty cá nhân để quản lý sự nghiệp âm nhạc, tìm kiếm đối tác và tối ưu doanh thu. Rose đầu quân cho The Black Label. BlackPink vẫn dưới quyền quản lý của YG. Tuy nhiên, khi Jennie, Lisa, Rose và Jisoo phát triển sự nghiệp solo, ngày càng khó để tập hợp đầy đủ đội hình BlackPink.

Lisa đã khẳng định chỗ đứng ở thị trường US-UK, vừa trình diễn ở sân khấu World Cup 2026. Rose bứt phá mạnh mẽ bởi bản hit toàn cầu APT (kết hợp Bruno Mars). Jennie là ca sĩ solo đình đám bậc nhất Hàn Quốc hiện tại, là gương mặt đại diện của một loạt nhãn hàng thời trang đình đám.

Jisoo dần lấn sân sang điện ảnh và duy trì ổn định sự nghiệp âm nhạc. Vào tháng 2, BlackPink tung mini album Deadline, đánh dấu màn tái hợp của 4 thành viên. Sau nửa năm, lịch trình hoạt động của BlackPink vẫn im ắng, chưa có dấu hiệu bùng nổ trở lại.