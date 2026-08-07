Iran đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

TPO - Quân đội Iran khẳng định đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao sau các cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng công nghệ nội địa.

Iran tuyên bố duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết lực lượng vũ trang nước này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao bất chấp hai cuộc xung đột gần đây, đồng thời liên tục nâng cao năng lực tác chiến để đối phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Theo ông Akraminia, sau các cuộc chiến với Mỹ và Israel, quân đội Iran đã đẩy mạnh hiện đại hóa các hệ thống vũ khí bị hư hỏng hoặc xuống cấp, đồng thời tận dụng năng lực kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng trong nước để nâng cao khả năng phòng thủ.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia nhấn mạnh rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào việc trang bị vũ khí mới mà còn dựa trên quá trình tái cấu trúc lực lượng, nâng cấp các hệ thống hiện có, phát triển công nghệ nội địa và củng cố tinh thần của các binh sĩ.

"Việc nâng cao năng lực phòng thủ của Quân đội trong những năm gần đây dựa trên một loạt các phương pháp, từ việc tái cấu trúc và nâng cấp các hệ thống hiện có đến việc đưa vào sử dụng trang thiết bị mới, phát triển năng lực trong nước và tăng cường tinh thần và động lực của binh sĩ", ông nói.

Ảnh minh hoạ.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia lưu ý rằng, một phần quan trọng của khả năng chiến đấu, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, phụ thuộc vào việc hiện đại hóa và khôi phục các hệ thống bị hư hỏng hoặc đã cũ.

Theo người phát ngôn quân đội Iran, việc sửa chữa và hiện đại hóa các khí tài bị hư hỏng là một phần trong chiến lược quốc phòng dài hạn nhằm duy trì năng lực răn đe và tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết việc đưa vào sử dụng các trang thiết bị mới đã cho phép quân đội tổ chức lại trang thiết bị chiến đấu của mình phù hợp với các yêu cầu tác chiến hiện đại.

Ông Akraminia khẳng định quân đội Iran đã nhiều lần chứng minh khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong những điều kiện tác chiến khác nhau nhờ dựa vào năng lực trong nước và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đó, hồi tháng 7, ông cũng cho biết Tehran đã xây dựng các kịch bản phòng thủ toàn diện nhằm đối phó với mọi nguy cơ xâm nhập vào lãnh thổ Iran.

Công nghệ nội địa vượt trội so với các hệ thống trong khu vực

Trong một tuyên bố riêng, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Majid Ibn Reza cho rằng công nghệ quốc phòng do Iran tự phát triển hiện vượt trội hơn các hệ thống quân sự khác trong khu vực.

Ông khẳng định lực lượng vũ trang Iran luôn sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa nhờ sự hỗ trợ của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

"Mỗi ngày, những dấu hiệu cho thấy năng lực của đối phương đang suy yếu ngày càng rõ ràng hơn. Trong khi đó, lực lượng vũ trang của chúng tôi có đầy đủ khả năng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào", ông nói.

Quan chức này cũng cho rằng các quốc gia phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu sẽ sớm nhận thấy công nghệ quân sự do Iran phát triển có năng lực vượt trội so với các hệ thống hiện có trong khu vực.

Những phát biểu của Chuẩn tướng Majid Ibn Reza được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho rằng kho tên lửa của Mỹ đang chịu áp lực sau nhiều tháng xung đột.

Theo một báo cáo do CNN công bố hôm 5/8, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80% số tên lửa đánh chặn THAAD, gần một nửa lượng tên lửa Patriot, đồng thời tiêu hao phần lớn tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS và tên lửa PrSM trong thời gian diễn ra các hoạt động quân sự.

Báo cáo cũng cho biết Washington đang tìm kiếm các loại tên lửa đánh chặn chi phí thấp để đối phó với máy bay không người lái, trong khi nhiều chuyên gia nhận định sẽ cần nhiều năm để khôi phục các kho dự trữ tên lửa chủ lực nếu duy trì tốc độ sản xuất hiện nay.

Giới phân tích cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài cũng như năng lực trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực.