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Thế giới

Thông tin chấn động vụ máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện tại sân bay Đức

Minh Hạnh

TPO - Một chiếc máy bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig của Đức, ngay gần máy bay vận tải của Ukraine đang chở một lô đạn dược.

Vụ việc xảy ra hôm 4/8, khi nhân viên sân bay phát hiện chiếc máy bay không người lái đang "lơ lửng" gần mặt đất giữa hai chiếc máy bay vận tải Antonov An-124 của Ukraine.

Một báo cáo mật của cảnh sát cho biết, các chuyên gia quân sự đã xác định loại thuốc nổ gắn trên chiếc UAV là thuốc nổ quân sự.

Theo báo cáo của truyền thông Đức, chiếc Antonov An-124 - một trong những loại máy bay chở hàng lớn nhất thế giới - đang chở một lô đạn dược.

Những phát hiện này có khả năng làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra chống khủng bố liên quan đến vụ việc.

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Robot gỡ bom mìn tại sân bay Leipzig. (Ảnh: AP)

Sân bay Leipzig vốn là trung tâm hậu cần quân sự và vận tải hàng hóa quan trọng, được Chính phủ Đức xếp vào danh sách cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết vào cuối ngày 5/8, rằng đây là một cuộc tấn công hỗn hợp và tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cao. Ông Dobrindt nhấn mạnh, nhờ bộ phận kích nổ bị "hỏng" - có vẻ như đã bị giật đứt - mà thiết bị này không phát nổ gần các máy bay chở hàng của Ukraine.

Cảnh sát bang Saxony - nơi có sân bay Leipzig - chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về các thông tin trên truyền thông liên quan đến việc máy bay của Ukraine chở theo hàng hóa quân sự.

Báo cáo cho biết, lô hàng của Ukraine - vốn có tính chất dễ cháy nổ và đi kèm một bồn chứa đầy nhiên liệu máy bay - dường như đã được vận chuyển từ Pháp đến Leipzig ngay trước đó và được cho là đang chờ để chuyển tiếp đi nơi khác.

Trong khi đó, hệ thống cảm biến phòng thủ chống máy bay không người lái tại sân bay đã không phát hiện ra chiếc UAV này. Dựa trên hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát tin rằng chiếc UAV đã nằm tại hiện trường vài giờ trước khi được tìm thấy.

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Cảnh sát tại sân bay. (Ảnh: AP)

Việc phát hiện chiếc UAV đã khiến sân bay phải tạm dừng hoạt động bay, buộc một máy bay chở hàng của DHL đang trên đường tiếp cận sân bay phải quay đầu. Sau đó, máy bay này đã va chạm với vật thể được cho là một chiếc UAV thứ hai.

Người phát ngôn của sân bay Leipzig thông báo, hoạt động tại sân bay đã trở lại bình thường và không có biện pháp an ninh bổ sung nào được áp dụng.

Giới chức Đức cho biết vẫn chưa xác định được thủ phạm đứng đằng sau vụ việc.

Theo các hồ sơ chính thức, Ukraine đã sử dụng sân bay Leipzig làm địa điểm thay thế để vận chuyển hàng hóa quân sự kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Minh Hạnh
Reuters, The Guardian
#Đức #sân bay Đức #máy bay không người lái #Ukraine #đạn dược quân sự #UAV gắn thuốc nổ #tấn công khủng bố

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