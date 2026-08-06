Khám xét nơi ở của Huấn Hoa Hồng

Việc cảnh sát có mặt tại nơi ở của Huấn Hoa Hồng đã thu hút rất đông người dân theo dõi sự việc.

Khoảng 16 giờ ngày 6/8, theo ghi nhận của Báo Tiền Phong, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), nơi được cho là nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng", SN 1985, quê Yên Bái cũ). Sự xuất hiện của lực lượng chức năng thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực.

Lực lượng Cảnh sát xuất hiện tại nơi ở của Huấn Hoa Hồng.

Gần đây, Huấn Hoa Hồng gây chú ý trên mạng xã hội khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau những lùm xùm trên mạng, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài khoản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp. Tuy nhiên, một số ý kiến đã đặt vấn đề về việc Huấn Hoa Hồng sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền quyên góp của các mạnh thường quân.

Lực lượng Cảnh sát phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trong khu vực

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, hàng trăm người dân đứng kín hai bên đường vào nơi ở của Huấn Hoa Hồng để quay phim, livestream. Lực lượng cảnh sát được tăng cường yêu cầu người dân không lại gần...

Đến 18h55 cùng ngày, lượng người đổ về khu vực này mỗi lúc một đông. Bên trong, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc.

Hơn 20h40 cửa cuốn ngôi nhà Huấn Hoa Hồng sinh sống, đóng kín xuống; bên trong các tầng vẫn sáng đèn. Hàng trăm người dân vẫn đứng phía ngoài theo dõi sự việc. Lực lượng an ninh khu đô thị được tăng cường phối hợp với cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự.

Hơn 21h cùng ngày, trước khu vực nhà Huấn Hoa Hồng vẫn đông nghịt người hiếu kỳ theo dõi sự vụ.

Đến 23h15, mặc dù công tác khám xét đã hoàn tất, cảnh sát đã rời đi. Tuy nhiên, rất đông người dân hiếu kỳ vẫn "bám trụ"...