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Pháp luật

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Huấn Hoa Hồng: Từ ‘giang hồ mạng’ đến đế chế livestream bán hàng

Ninh Cơ

TPO - Trước khi bị lực lượng chức năng khám xét nhà, Huấn Hoa Hồng từng đứng tên nhiều công ty, đồng thời kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Ngày 6/8, lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng, 41 tuổi, quê Yên Bái cũ) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

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Cảnh sát khám xét nơi ở của Bùi Xuân Huấn vào chiều tối 6/8. Ảnh: Thanh Hà

Huấn Hoa Hồng được biết đến là một “giang hồ mạng” có lượng người theo dõi lớn, với khoảng 3,7 triệu lượt theo dõi trên Facebook và 5,9 triệu trên TikTok. Nhiều năm qua, Huấn thường xuyên livestream, đăng tải video khoe tiền, vàng, siêu xe và những phát ngôn gây tranh cãi.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Huấn từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn HL Group, đồng thời góp vốn tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Dịch vụ 168, Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, Công ty CP Bất động sản Hoa Hồng Land và Công ty CP Huấn Hoa Hồng. Một số doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đáng chú ý, Công ty CP Tập đoàn HL Group được thành lập vào tháng 2/2022, đặt trụ sở tại phường Dương Nội, Hà Nội, với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng. Trong ba cổ đông sáng lập, Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng, tương ứng 55% vốn điều lệ.

Thời điểm đó, Huấn Hoa Hồng gây chú ý với hình ảnh gắn liền cuộc sống xa hoa, thường xuất hiện bên dàn xe sang đắt tiền mang biển số đẹp, được cho là có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

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Huấn Hoa Hồng cùng với các siêu xe trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Ảnh: MXH

Huấn cũng từng giới thiệu bản thân góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh; bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức (trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu). Trong các video đăng tải trên mạng, Huấn giới thiệu khu vườn tại khu vực Hoài Đức cũ, Hà Nội, chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá tới hàng tỷ đồng.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn cùng vợ con chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng. Các sản phẩm được quảng cáo khá đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến các sản phẩm sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa giá rẻ được quảng bá rầm rộ.

Trong nhiều buổi phát trực tiếp, Huấn từng tự giới thiệu sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, bao gồm căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội) và căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) được thiết kế theo phong cách xa hoa.

Thời gian gần đây, Huấn gây chú ý khi vướng tranh cãi với ông Trần Đình Tiệp (tức TikToker Vua Quạt, 36 tuổi, quê Bắc Ninh) liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau những lùm xùm trên mạng xã hội, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài khoản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp.

Mâu thuẫn sau đó tiếp tục bị đẩy xa khi Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia công kích Vua Quạt. Ngày 29/7, nhóm này đến xưởng của Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, livestream, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp. Sau đó, ông Trần Đình Tiệp đã làm đơn tố giác về hành vi này.

Bên cạnh những ồn ào trên mạng xã hội, Huấn còn được biết đến là một “giang hồ mạng” thường xuyên khoe siêu xe, tiền bạc và đưa ra những phát ngôn rao giảng đạo đức, lời khuyên về cuộc sống, tình yêu, kinh doanh. Bên cạnh đó, Huấn cũng thường xuyên kêu gọi giới trẻ tránh xa cờ bạc, ma túy.

Tuy nhiên, trên thực tế, người này nhiều lần vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, chỉ trong năm 2020, Huấn liên tiếp bị cơ quan chức năng xử lý về nhiều hành vi khác nhau, trong đó có việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ninh Cơ
#Huấn Hoa Hồng #Khám xét nhà Huấn Hoa Hồng #Bắt Huấn Hoa Hồng #từ thiện #vua quạt

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