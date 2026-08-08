Trước khi vướng vào lao lý cùng Khánh Sky, Vua Quạt là ai?

TPO - "Vua Quạt" là biệt danh trên mạng xã hội của Trần Đình Tiệp, người được biết đến qua các phiên livestream bán quạt điện, đồ gia dụng. Mới đây, Tiệp bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố liên quan đến những nội dung phát trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt).

Trong đó, Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Trần Đình Tiệp sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của Nguyễn Văn Hợi và một số cá nhân khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Vua Quạt Trần Đình Tiệp. Ảnh: FB nhân vật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Vua Quạt quê quán ở thôn Yên Vĩ, xã Tam Giang. Theo một người hàng xóm, gia đình Tiệp đã chuyển sang thôn Yên Tân sinh sống từ lâu. Thỉnh thoảng khi có việc gia đình, Vua Quạt mới về quê nhà.

Bố Vua Quạt đã mất, chỉ còn mẹ. Vua Quạt là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Nhiều năm nay, Vua Quạt sinh sống chủ yếu ở nhà xưởng sản xuất.

Nhà xưởng của Vua Quạt thuộc khu đất giáp ranh thôn Yên Hậu, xã Tam Giang và thôn An Ninh, xã Văn Môn. Theo quan sát của phóng viên Báo Tiền Phong vào ngày 7/8, nhà xưởng của Vua Quạt đã dừng hoạt động, khóa cửa để phục vụ công tác điều tra. Bên ngoài nhà xưởng có lực lượng công an trông giữ.

"Vua Quạt" là biệt danh trên mạng xã hội của Trần Đình Tiệp, gắn với hoạt động kinh doanh quạt điện và đồ gia dụng trên nền tảng TikTok. Tiệp được nhiều người biết đến qua các phiên livestream bán hàng, tương tác với khách hàng và chia sẻ về quá trình kinh doanh.

Khánh Sky livestream tại xưởng Vua Quạt.

Trước đó, theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky (tên thật là Nguyễn Văn Hợi) cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của TikToker Vua Quạt. Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt, cho rằng đối phương khóa cửa, trốn trong phòng và liên tục đưa ra những lời lẽ thách thức.

Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, TikToker Vua Quạt không xuất hiện. Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình Vua Quạt đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng, SN 1985, quê Yên Bái cũ) gây chú ý trên mạng xã hội khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.